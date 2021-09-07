Ця добірка доводить, що бути свідками на весіллі – це дуже нелегка справа. Фотографи закарбували кумедні, милі або й дуже несподівані моменти, які трапились на святі з друзями молодят
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"Я підстрибнув, вдарив подружку нареченої по голові та порвав штани"
Фото Reddit [deleted]
"Моя подруга поставилась до свої обов'язків з усією серйозністю"
Фото imgur
"Злегка п'яна подружка нареченої випадково у промові згадала про секс утрьох в коледжі"
Фото imgur justsomeking
"Я зомліла посеред весілля моєї кращої подруги"
Фото Reddit the_goodstuff
"Ми робили пробну фотосесію, але наречена була зайнята, тому ми попросили шафера замінити її"
Фото Reddit Doshinski
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"Фото ще ніколи не підводило мене так сильно"
Фото imgur wtfishappeninnn
Усі пари – як на підбір!
Фото imgur
"Моя подружка, леді та джентльмени. Ми так пишаємось тобою!"
Фото imgur yourkidsteacher
Наречена та її подруга відіграють дуже дивну сцену
Фото imgur
"Сова, яка мала принести обручки, атакувала шафера"
Фото Reddit JakeTheSnake134
"Мій перший раз в якості шафера. На щастя, у нас були найвеселіші подружки нареченої на світі"
Фото Reddit Pyrotemplar
"Весільний фотограф зловив романтичний момент між подружкою нареченої і підлогою"
Фото Reddit streetlite
"Ми відтворили відомий мем"
Фото imgur BadaBoomCostumes
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"Як еволюціонували шафери"
Фото imgur
Подружка нареченої привела на весілля...ламу!