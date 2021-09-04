Користувачі, які поділились своїми невдачами на День народження, навчились не сумувати через це, а навпаки – сприймати з гумором. А як інакше ставитись до розбитої у цей день машини чи незапланованої операції, яка прийшлась саме на День народження?

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