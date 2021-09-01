Ентоні Юн – пластичний хірург Детройта, який став успішним не лише у своїй основній професії, а й на просторах тіктоку. На його сторінку підписано вже майже 5 мільйонів прихильників! Чоловік регулярно викладає ролики з цікавими фактами та ситуаціями з області пластичної хірургії, а також – з корисними порадами, які стануть у пригоді в звичайному житті.

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Чоловік регулярно викладає ролики з цікавими фактами та ситуаціями з області пластичної хірургії, а також – з корисними порадами, які стануть у пригоді в звичайному житті.

Цього разу він виклав відео у форматі коротких сценок під назвою "Лайфхаки з тілом, які справді працюють", яке переглянули 3,3 мільйони разів. Вони допоможуть вам з легкістю справитись різними неприємними ситуаціями, які трапляються з кожним.

Як побороти нудоту

Кожен хоч у житті відчував нудоту, проте не всі знали, як з цим можна справлятись. Якщо ви погано себе почуваєте, лікар радить просто відкрити й понюхати звичайну спиртову серветку: "Лікарі та медсестри постійно їх використовують у боротьбі з нудотою", – розповідає Ентоні Юн.

Спиртова серветка допоможе побороти нудоту / Скриншот з відео Ентоні Юна

Не у всіх вдома є спиртові серветки, проте їх легко можна придбати в аптеці та тримати про всяк випадок.

Якщо не може заснути

Відомо, що деякі продукти ефективно допомагають побороти безсоння. Усе через те, що вони містять особливо речовину, яка покращує тривалість та якість сну. Серед таких "чарівних" продуктів і арахісова паста:

Спробуй з'їсти ложку арахісової пасти перед тим, як лягати спати. Вона містить триптофан, який допоможе заснути,

– пояснює лікар

Якщо заніміла рука

Знайоме це неприємне відчуття, коли прокидаєшся серед ночі або зранку, а рука – ніби чужа? Через деякий час вона знову прийде в норму, проте відразу це може навіть злякати. Лікар розповів, що варто просто похитати головою зі сторони в сторону, щоб прискорити процес і ви знову почали відчувати свою кінцівку.

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Як боротись зі стресом

Є швидкий спосіб зняти стрес після важкого дня чи просто неприємної ситуації, коли ви перехвилювались. Ентоні Юн розповів про просту техніку дихання, для якої вам потрібно лише виконати кілька дій:

Прийняти зручне положення і закрити очі Вдихнути, рахуючи до 4 Повільно видихнути, рахуючи до 8 Повторити кілька разів, поки не стане краще

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Повне відео можна подивитись тут: