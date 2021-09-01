Энтони Юн – пластический хирург из Детройта, который стал успешным не только в своей основной профессии, но и на просторах тиктока. На его страницу подписано уже почти 5 миллионов поклонников!

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Мужчина регулярно выкладывает ролики с интересными фактами и ситуациями из области пластической хирургии, а также – с полезными советами , которые пригодятся в обычной жизни.

На этот раз он выложил видео в формате коротких сценок под названием "Лайфхаки с телом, которые действительно работают" , которое просмотрели 3,3 миллиона раз. Они помогут вам с легкостью справиться с различными неприятными ситуациями, которые случаются с каждым.

Как побороть тошноту

Каждый хоть в жизни чувствовал тошноту, но не все знали, как с этим можно справляться. Если вы плохо себя чувствуете, врач советует просто открыть и понюхать обычную спиртовую салфетку: "Врачи и медсестры постоянно их используют в борьбе с тошнотой", – рассказывает Энтони Юн.

Спиртовая салфетка поможет побороть тошноту / Скриншот с видео Энтони Юна

Не у всех дома есть спиртовые салфетки, однако их легко можно приобрести в аптеке и держать на всякий случай.

Если не может заснуть

Известно, что некоторые продукты эффективно помогают побороть бессонницу. Все потому, что они содержат особенно вещество , которое улучшает продолжительность и качество сна. Среди таких "волшебных" продуктов и арахисовая паста:

Попробуй съесть ложку арахисовой пасты перед тем, как ложиться спать. Она содержит триптофан, который поможет уснуть,

– об ъясняет врач

Если занемела рука

Знакомо это неприятное ощущение, когда просыпаешься среди ночи или утром, а рука – как чужая? Через некоторое время она снова придет в норму, однако сразу это может даже испугать. Врач рассказал, что стоит просто покачать головой из стороны в сторону, чтобы ускорить процесс и вы снова начали чувствовать свою конечность.

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Как бороться со стрессом

Есть быстрый способ снять стресс после тяжелого дня или просто неприятной ситуации, когда вы переволновались. Энтони Юн рассказал о простой технике дыхания, для которой вам нужно лишь выполнить несколько действий:

Принять удобное положение и закрыть глаза Вдохнуть, считая до 4 Медленно выдохнуть, считая до 8 Повторить несколько раз, пока не станет лучше

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