Люди часто недооценивают важность межличностных связей. Однако исследователи Техасского университета доказали, что контакты с другими могут творить настоящие чудеса. Они выяснили, что короткие разговоры даже на несерьезные бытовые темы уменьшают чувство одиночества и тревоги.

Читайте также Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO

Как проводилось исследование

Волонтеры, которые согласились помочь в исследовании, получили инструктаж, чтобы целый месяц обзванивать 240 участников исследования.

В первую неделю волонтеры звонили им 5 раз, каждый день, и разговор продолжался не более 10 минут. Во все последующие недели они связывались с участниками уже реже, 2 – 5 раз, и разговаривали ровно 10 минут. Они говорили на разные темы , о жизненных ситуациях, быте, некоторые даже спрашивал, как дела у самих волонтеров.

Каждую неделю участники должны были проходить контроль, чтобы измерить свой уровень тревоги, одиночества и депрессивного состояния.

Результаты удивили

В среднем уровень одиночества снизился на целых 20%. В начале исследования по шкале UCLA он составлял 6,5 отметок, а в конце – 5,2.

После телефонного разговора люди чувствуют менее одинокими / Фото Unsplash

Автор исследования, Маниндер Калон, призналась, что пока они не определились, как можно использовать эти результаты, однако не стоит отрицать, что короткие разговоры по телефону очень положительно влияют на состояние людей – и это уже удивительно.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Кроме того, исследователи увидели, что после такого месячного эксперимента уровень тревоги участников исследования снизился более чем на 30%, а депрессии – почти на 24%. Это стало неожиданностью:

Эти цифры были еще более впечатляющими, чем снижение уровня одиночества, потому что мы не ожидали такого результата,

– отмечает Маниндер Калон

В быту этим результатам сразу можно найти применение. Исследовательница советует сразу обращаться к людям, которым вы доверяете (родственникам или друзьям) и просто поговорить с ними, если вы хоть немного чувствуете себя одинокими. Ведь теперь доказано, что это действительно работает!

Интересно Как убедить себя заниматься спортом: 5 проверенных способов от экспертов

Впрочем она также предупреждает: это должен быть человек, который действительно заинтересован вас слушать и может поддерживать содержательный разговор.