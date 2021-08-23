Биолог Даниэль Либерман рассказывает, что раньше не было смысла в физических упражнениях, чтобы улучшить тело или укрепить здоровье: "На самом деле это было бы безумием. Очень активному охотнику или фермеру не было смысла тратить лишнюю энергию на пробежку утром". Поэтому и сейчас вы можете опираться этому.

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Вот несколько хитростей, чтобы все-таки убедить себя заняться спортом. И не с понедельника или Нового года, а в ближайшие дни.

Ставьте маленькие цели

Люди более мотивированы достигать много маленьких целей, чем одну большую. В исследовании Бристольского университета 78 человек разделили на 2 группы: одним поставили задачу ежедневно проходить 2,5 тысячи шагов, другим – 10 тысяч шагов. Марк Дэвис, научный сотрудник, объясняет: участники из первой группы на 27% были склонны продолжить свои пешие прогулки.

Найдите партнера для спорта

По результатам одного из исследований , 92% пар, которые ходили в зал вместе, продолжили это делать и через год. А 50% тех, кто занимался один, прекратили это делать еще до года. Поэтому ходить на занятия или пробежку вместе с кем-то – это не только весело. Это еще и мотивирует не бросать спорт сразу.

Заниматься спортом с кем-то проще / Фото Unsplash

Экспериментируйте с видом спорта

Через несколько месяцев после начала занятий вам может стать скучно, и это нормально. Меняйте виды спорта, ходите на пробные занятия и ищите то, чем вам действительно будет интересно заниматься . Нет смысла несколько лет заставлять себя таскать железо в зале, если у вас душа лежит к плаванию.

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Не пренебрегайте отдыхом

Занятия должны ассоциироваться у вас с чем-то приятным. Поэтому исследователи советуют в конце тренировки дать себе 5-минутный отдых. Тогда у вас больше шансов снова и снова с удовольствием заниматься спортом, а не с ужасом ожидать занятия или вовсе покинуть это.

Устраивайте короткие передышки / Фото Freepik

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