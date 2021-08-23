Біолог Даніель Ліберман розповідає, що раніше не було сенсу у фізичних вправах, щоб покращити тіло чи зміцнити здоров'я: "Насправді це було б божевіллям. Дуже активному мисливцю або фермеру не було сенсу витрачати зайву енергію на пробіжку вранці". Тому й зараз ви можете опиратись цьому.

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Ось кілька хитрощів, щоб все-таки переконати себе зайнятись спортом. І не з понеділка чи Нового року, а найближчими днями.

Ставте маленькі цілі

Люди більш вмотивовані досягати багатьох маленьких цілей, ніж однієї великої. У дослідженні Бристольського університету 78 осіб розділили на 2 групи: одним поставили завдання щодня проходити 2,5 тисячі кроків, іншим – 10 тисяч кроків. Марк Девіс, науковий співробітник, пояснює: учасники з першої групи на 27% були схильні продовжити свої піші прогулянки.

Знайдіть партнера для спорту

За результатами одного з досліджень, 92% пар, які ходили в зал разом, продовжили це робити й через рік. А 50% тих, хто займався наодинці, припинили це робити ще до року. Тому ходити на заняття чи пробіжку разом із кимось – це не тільки весело. Це ще й мотивує не закидати спорт відразу.

Займатись спортом з кимось простіше / Фото Unsplash

Експериментуйте з видом спорту

За кілька місяців після початку занять вам може стати нудно, і це – нормально. Змінюйте види спорту, ходіть на пробні заняття і шукайте те, чим вам дійсно буде цікаво займатись. Немає сенсу кілька років змушувати себе тягати залізо в залі, якщо у вас душа лежить до плавання.

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Не нехтуйте відпочинком

Заняття мають асоціюватись у вас з чимось приємним. Тому дослідники радять наприкінці тренування дати собі 5-хвилинний відпочинок. Тоді у вас більше шансів знову й знову із задоволенням займатись спортом, а не з жахом очікувати заняття або й зовсім покинути це.

Влаштовуйте короткі перепочинки / Фото Freepik

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Створіть особливий плейлист

Самі того не усвідомлюючи, під музику люди займаються довше та інтенсивніше. У новому дослідженні від Единбурзького університету йдеться про те, що під час бігу чи інших вправ музика допомагає долати цей супротив і напруження.