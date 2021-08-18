29-річний Крістіан Чавез з самого дитинства знав, що таке знущання: його постійно ображали однолітки та називали "страшним". Хлопець боляче це переживав і все частіше задумувався про пластичну операцію. У 19 років він зрозумів – час настав.

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Я бачив, що відомі люди йдуть на пластичні операції, щоб змінити свою зовнішність. Я теж так захотів, – пояснює Крістіан.

Як виглядав Крістіан до пластичних операцій / Фото Criss KenDoll Mirror

Першою була ринопластика – хлопцю повністю змінили ніс. Опісля Крістіан зробив ще кілька процедур: збільшив губи, робив спеціальні уколи в щоки, підборіддя та інші частини обличчя, зменшив щоки й пересадив волосся. Після деякої перерви хлопець ще й змінив свій розріз очей.

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Як Крістіан виглядає зараз / Фото інстаграм Criss KenDoll

Хоч зараз Крістіан дуже нагадує популярну ляльку Кена, та він почуває себе впевнено та щасливо:

Пластика серйозно вплинула на мою самооцінку. Раніше я не був дуже впевненим в собі. А тепер ні. Я відчуваю, що здатен підкорити світ, якщо я захочу.

На всі процедури Крістіан витратив понад 8 тисяч доларів. Але він взагалі не шкодує, адже це дозволило йому повністю переосмислити своє життя.