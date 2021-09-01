Користувачі Reddit дивують інших в мережі кумедними або просто милими цікавинками, на які вони випадково натрапили у звичайному житті. Вони доводять: у світі повно незвичайних речей, потрібно лише їх помічати.
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"Моя шкарпетка дуже схожа на стіни в роздягальні"
Фото Reddit Clustershot
"У Швейцарії я випадково побачила цю дерев'яну статую, на яку я дуже схожа"
Фото Reddit Blueskyblonde
"Біля одного з будиночків у Вашингтоні є його мініатюрна копія"
Фото Reddit tomveiltomveil
"Нещодавно виявив, що деякі скляні туфлі з колекції мого дідуся зроблені з урану"
Фото Reddit twentypeak27
"Я ненавмисно зробила нігті з такою ж текстурою та кольором, як ковпачок на моєму флаконі парфумів"
Фото Reddit skeeter2078
"Знайшла 4-листову конюшину в старій книзі віршів 1889 року"
Фото Reddit andretwothousand999
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"Сьогодні я бачив реальну людину, яка користувалася телефоном-автоматом"
Фото Reddit wildjurkey
"З ринви мого сусіда росте соняшник"
Фото Reddit dquillx
"По дорозі додому знайшов будиночки для гномів"
Фото Reddit gunit_reddit
"Цю пляшечку з ліками, покриту черепашками, викинуло на берег"
Фото Reddit throwawayontherange
"Маленька сова, яку мій тато знайшов у нашому домі"
Фото Reddit Arthur-Bousquet
"У мене на нозі є шматочок, на якому ніколи не буває мурашок"
Фото Reddit mcrfreak78
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"Самотня рослинка, що росте у єдиних променях світла на вулиці в Італії"
Фото Reddit gtfoffmyturtle