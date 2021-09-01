Ви можете роками ходити одною і тою ж вулицею, але не бачити, що на одному з будинків красива фреска. Або ж несподівано побачити, що візерунок на шкарпетці ідеально збігається з візерунком стін в магазині. Такі непомітні, на перший погляд, речі чудово піднімають настрій!