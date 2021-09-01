Користувачі Reddit дивують інших в мережі кумедними або просто милими цікавинками, на які вони випадково натрапили у звичайному житті. Вони доводять: у світі повно незвичайних речей, потрібно лише їх помічати.

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"Моя шкарпетка дуже схожа на стіни в роздягальні"

Фото Reddit Clustershot

"У Швейцарії я випадково побачила цю дерев'яну статую, на яку я дуже схожа"

Фото Reddit Blueskyblonde

"Біля одного з будиночків у Вашингтоні є його мініатюрна копія"

Фото Reddit tomveiltomveil

"Нещодавно виявив, що деякі скляні туфлі з колекції мого дідуся зроблені з урану"

Фото Reddit twentypeak27

"Я ненавмисно зробила нігті з такою ж текстурою та кольором, як ковпачок на моєму флаконі парфумів"

Фото Reddit skeeter2078

"Знайшла 4-листову конюшину в старій книзі віршів 1889 року"

Фото Reddit andretwothousand999

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"Сьогодні я бачив реальну людину, яка користувалася телефоном-автоматом"

Фото Reddit wildjurkey

"З ринви мого сусіда росте соняшник"

Фото Reddit dquillx

"По дорозі додому знайшов будиночки для гномів"

Фото Reddit gunit_reddit

"Цю пляшечку з ліками, покриту черепашками, викинуло на берег"

Фото Reddit throwawayontherange

"Маленька сова, яку мій тато знайшов у нашому домі"

Фото Reddit Arthur-Bousquet

"У мене на нозі є шматочок, на якому ніколи не буває мурашок"

Фото Reddit mcrfreak78

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"Самотня рослинка, що росте у єдиних променях світла на вулиці в Італії"

Фото Reddit gtfoffmyturtle