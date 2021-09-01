Пользователи Reddit удивляют других в сети забавными или просто милыми вещами, на которые они случайно наткнулись в обычной жизни. Они доказывают: в мире полно всего необычного, нужно только подмечать.
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"Мой носок очень похож на стены в раздевалке"
Фото Reddit Clustershot
"В Швейцарии я случайно увидела эту деревянную статую, на которую я очень похожа"
Фото Reddit Blueskyblonde
"У одного из домиков в Вашингтоне есть его миниатюрная копия"
Фото Reddit tomveiltomveil
"Недавно обнаружил, что некоторые стеклянные туфли из коллекции моего дедушки сделаны из урана"
Фото Reddit twentypeak27
"Я нечаянно сделала ногти с такой же текстурой и цветом, как колпачок на моем флаконе духов"
Фото Reddit skeeter2078
"Нашла 4-листовый клевер в старой книге стихов 1889 года"
Фото Reddit andretwothousand999
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"Сегодня я видел реального человека, который пользовался телефоном-автоматом"
Фото Reddit wildjurkey
"С желоба моего соседа растет подсолнух"
Фото Reddit dquillx
"По дороге домой нашел домики для гномов"
Фото Reddit gunit_reddit
"Это бутылочку с лекарством, покрытую ракушками, выбросило на берег"
Фото Reddit throwawayontherange
"Маленькая сова, которую мой папа нашел в нашем доме"
Фото Reddit Arthur-Bousquet
"У меня на ноге есть кусочек, на котором никогда не бывает мурашек"
Фото Reddit mcrfreak78
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"Одинокое растение, растущее в единственных лучах света на улице в Италии"
Фото Reddit gtfoffmyturtle