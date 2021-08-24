Предлагаем вам воспользоваться этими 4 техниками высушивания цветов. Поэкспериментируйте с каждой и выберите тот вариант, который лучше всего подходит вам.
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Высушивание на воздухе
Для классической техники высушивания вам понадобится:
- веревка или лента;
- хорошо проветриваемое место, защищенное от прямых солнечных лучей;
- крючок или вешалка, которая выдержит вес букета;
- лак для волос (по желанию).
Просто повесьте цветок или целый букет бутонами вниз и оставьте в таком положении на 2–4 недели. Как только цветы высохнут, снимите их и сбрызните лаком для волос. Это поможет предотвратить слишком легкое осыпание лепестков.
Высушивание цветов на воздухе / Фото sad.ukr.bio
Прессование в книге
Для этого метода вам понадобится:
- тяжелая книга в твердой обложке;
- несколько листов обычной или вощеной бумаги;
- ножницы.
Подрежьте стебель до такой длины, чтобы растение могло полностью поместиться в книге. Затем откройте ее примерно посередине и вложите туда заготовленную бумагу. Далее положите цветок на одну из сторон, слегка прижмите его и закройте книгу. Раз в неделю заменяйте вложенную бумагу, чтобы она эффективнее впитывала в себя влагу. Через 4–5 недель вы получите сухоцвет, который можно хранить очень долго.
Сушка в силикагеле
Этот способ подойдет тем, кто хочет получить более быстрый результат. Однако, он требует особого внимания, ведь цветы можно пересушить, из-за чего они станут слишком хрупкими.
Для этого вам понадобится:
- силикагель;
- герметичный контейнер с плоским дном.
Налейте немного силикагеля на дно контейнера, чтобы образовался слой толщиной примерно 2–3 сантиметра. Далее положите туда цветы и долейте еще геля, следя за тем, чтобы он попал между лепестками. Полностью покройте растение и поставьте крышку на контейнер. Проверяйте цветы каждые два дня в течение нескольких недель, пока они не высохнут. Затем выньте их, снимите остатки липкого геля и оставьте цветок еще на сутки до полного высыхания.
Так же вы можете высушить цветы на воздухе, предварительно покрыв их силикагелем, после чего повесить вверх ногами.
Высушивание в микроволновой печи
Этот экспресс-метод подойдет для самых нетерпеливых. Однако будьте готовы, что результаты могут быть не такими, как бы вам хотелось. Итак, вам понадобится:
- две керамические тарелки, пригодные для использования в микроволновой печи;
- фильтры для кофе;
- микроволновка.
Разложите материалы в таком порядке: тарелка лицевой стороной вверх, фильтр для кофе, цветок, фильтр для кофе, тарелка лицевой стороной вверх. Этот сэндвич осторожно положите в микроволновую печь на одну минуту. Затем удалите и замените фильтры. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока цветы не станут достаточно сухими.
Букет из высушенных цветов / Фото sad.ukr.bio
Как правильно срезать цветы для высушивания
- Момент срезки цветов зависит от того, в какой форме вы хотите засушить растение: на этапе бутонизации, полного распускания или после образования плодов.
- Однако делать это нужно днем или ближе к вечеру в сухую и ясную погоду. Важно, чтобы стебли и листья во время сбора не были влажными.
- Срезайте лишь неповрежденные растения, оставляя стебель максимально длинным. Так цветок лучше сохранится, а потом вы сможете "подогнать" длину стебля под высоту букета.