Предлагаем вам воспользоваться этими 4 техниками высушивания цветов. Поэкспериментируйте с каждой и выберите тот вариант, который лучше всего подходит вам.

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Высушивание на воздухе

Для классической техники высушивания вам понадобится:

веревка или лента;

хорошо проветриваемое место, защищенное от прямых солнечных лучей;

крючок или вешалка, которая выдержит вес букета;

лак для волос (по желанию).

Просто повесьте цветок или целый букет бутонами вниз и оставьте в таком положении на 2–4 недели. Как только цветы высохнут, снимите их и сбрызните лаком для волос. Это поможет предотвратить слишком легкое осыпание лепестков.

Обратят внимание! Если помещение будет недостаточно пригодным для высушивания, цветы могут покрыться плесенью.

Высушивание цветов на воздухе / Фото sad.ukr.bio

Прессование в книге

Для этого метода вам понадобится:

тяжелая книга в твердой обложке;

несколько листов обычной или вощеной бумаги;

ножницы.

Подрежьте стебель до такой длины, чтобы растение могло полностью поместиться в книге. Затем откройте ее примерно посередине и вложите туда заготовленную бумагу. Далее положите цветок на одну из сторон, слегка прижмите его и закройте книгу. Раз в неделю заменяйте вложенную бумагу, чтобы она эффективнее впитывала в себя влагу. Через 4–5 недель вы получите сухоцвет, который можно хранить очень долго.

Сушка в силикагеле

Этот способ подойдет тем, кто хочет получить более быстрый результат. Однако, он требует особого внимания, ведь цветы можно пересушить, из-за чего они станут слишком хрупкими.

Для этого вам понадобится:

силикагель;

герметичный контейнер с плоским дном.

Налейте немного силикагеля на дно контейнера, чтобы образовался слой толщиной примерно 2–3 сантиметра. Далее положите туда цветы и долейте еще геля, следя за тем, чтобы он попал между лепестками. Полностью покройте растение и поставьте крышку на контейнер. Проверяйте цветы каждые два дня в течение нескольких недель, пока они не высохнут. Затем выньте их, снимите остатки липкого геля и оставьте цветок еще на сутки до полного высыхания.

Так же вы можете высушить цветы на воздухе, предварительно покрыв их силикагелем, после чего повесить вверх ногами.

Высушивание в микроволновой печи

Этот экспресс-метод подойдет для самых нетерпеливых. Однако будьте готовы, что результаты могут быть не такими, как бы вам хотелось. Итак, вам понадобится:

две керамические тарелки, пригодные для использования в микроволновой печи;

фильтры для кофе;

микроволновка.

Разложите материалы в таком порядке: тарелка лицевой стороной вверх, фильтр для кофе, цветок, фильтр для кофе, тарелка лицевой стороной вверх. Этот сэндвич осторожно положите в микроволновую печь на одну минуту. Затем удалите и замените фильтры. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока цветы не станут достаточно сухими.



Букет из высушенных цветов / Фото sad.ukr.bio

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