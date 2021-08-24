Пропонуємо вам скористатися цими 4 техніками висушування квітів. Поекспериментуйте з кожною і виберіть той варіант, який найкраще підходить вам.

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Висушування на повітрі

Для класичної техніки висушування вам знадобиться:

мотузка або стрічка;

добре провітрюване місце, захищене від прямих сонячних променів;

гачок або вішалка, що витримає вагу букета;

лак для волосся (за бажанням).

Просто повісьте квітку чи цілий букет бутонами вниз і залиште у такому положенні на 2 – 4 тижні. Як тільки квіти висохнуть, зніміть їх та оббризкайте лаком для волосся. Це допоможе запобігти надто легкому обсипанню пелюсток.

Звернуть увагу! Якщо приміщення буде не достатньо придатним для висушування, квіти можуть покритися цвіллю.



Висушування квітів на повітрі / Фото sad.ukr.bio

Пресування в книзі

Для цього методу вам знадобиться:

важка книга в твердій обкладинці;

кілька аркушів звичайного або вощеного паперу;

ножиці.

Підріжте стебло до такої довжини, щоб рослина могла повністю поміститися в книзі. Потім відкрийте її приблизно посередині і вкладіть туди заготовлений папір. Далі покладіть квітку на одну зі сторін, злегка притисніть її та закрийте книгу. Раз на тиждень замінюйте вкладений папір, щоб він ефективніше вбирав в себе вологу. Через 4 – 5 тижнів ви отримаєте сухоцвіт, який можна зберігати дуже довго.

Сушка в силікагелі

Цей спосіб підійде тим, хто хоче отримати швидший результат. Однак, він потребує особливої уваги, адже квіти можна пересушити, через що вони стануть занадто тендітними.

Для цього вам знадобиться:

силікагель;

герметичний контейнер з плоским дном.

Налийте трохи силікагелю на дно контейнера, щоб утворився шар товщиною приблизно 2 – 3 сантиметри. Далі покладіть туди квіти та долийте ще гелю, стежачи за тим, щоб він потрапив між пелюстками. Повністю покрийте рослину і поставте кришку на контейнер. Перевіряйте квіти кожні два дні протягом декількох тижнів, поки вони не висохнуть. Потім вийміть їх, зніміть залишки липкого гелю та залишіть квітку ще на добу до повного висихання.

Так само ви можете висушити квіти на повітрі, попередньо покривши їх силікагелем, після чого повісити догори ногами.

Висушування у мікрохвильовій печі

Цей експрес-метод підійде для найбільш нетерплячих. Однак будьте готовими, що результати можуть бути не такими, як би вам хотілося. Отож, вам знадобиться:

дві керамічні тарілки, придатні для використання у мікрохвильовій печі;

фільтри для кави;

мікрохвильова піч.

Розкладіть матеріали в такому порядку: тарілка лицевою стороною догори, фільтр для кави, квітка, фільтр для кави, тарілка лицевою стороною вгору. Цей сендвіч обережно покладіть у мікрохвильову на одну хвилину. Потім вийміть та замініть фільтри. Повторюйте цю процедуру до тих пір, поки квіти не стануть достатньо сухими.



Букет з висушених квітів / Фото sad.ukr.bio

Як правильно зрізати квіти для висушування