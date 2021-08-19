Один момент: тут дуже знадобиться вміння шити. Якщо це не проблема для вас – ось 15 ідей, які підкажуть вам, що робити зі старими футболками, джинсами, платтями тощо. Ці люди прекрасно проявили свою фантазію.
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Хоп – і це вже спідниця
Фото Reddit turtleneeeck
Красиво придумала!
Фото Reddit peace-leaf
Було три футболки – стала одна
Фото Reddit Bydanielpearce
Плаття стало значно цікавішим
Фото Reddit schishkaboob
Ух ти!
Фото Reddit MajesticMoonbeam
"Тепер маю чудове плаття для вечірки"
Фото Reddit SparrowRefashion
Сорочка із двох сорочок!
Фото Reddit safety_pin_era
Трішки того, трішки сього – і ось джинси!
Фото Reddit Bydanielpearce
Було плаття – стала спідничка
Фото Reddit KetoPixie
Що зробити зі старою сорочкою хлопця. Ідея!
Фото Reddit Leizygirl
Чудова ідея!
Фото Reddit turtleneeeck
Красиво вийшло!
Фото Reddit linsage
Ого-ого!
Фото Reddit peace-leaf
Дівчина переробила стареньке весільне плаття, яке купила на секонді
Фото Reddit FakeBeccaJean
Круте перевтілення
Фото Reddit downtowncollective