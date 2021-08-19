Один момент: тут дуже знадобиться вміння шити. Якщо це не проблема для вас – ось 15 ідей, які підкажуть вам, що робити зі старими футболками, джинсами, платтями тощо. Ці люди прекрасно проявили свою фантазію.

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Хоп – і це вже спідниця

Фото Reddit turtleneeeck

Красиво придумала!

Фото Reddit peace-leaf

Було три футболки – стала одна

Фото Reddit Bydanielpearce

Плаття стало значно цікавішим

Фото Reddit schishkaboob

Ух ти!

Фото Reddit MajesticMoonbeam

"Тепер маю чудове плаття для вечірки"

Фото Reddit SparrowRefashion

Сорочка із двох сорочок!

Фото Reddit safety_pin_era

Трішки того, трішки сього – і ось джинси!

Фото Reddit Bydanielpearce

Було плаття – стала спідничка

Фото Reddit KetoPixie

Що зробити зі старою сорочкою хлопця. Ідея!

Фото Reddit Leizygirl

Чудова ідея!

Фото Reddit turtleneeeck

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Красиво вийшло!

Фото Reddit linsage

Ого-ого!

Фото Reddit peace-leaf

Дівчина переробила стареньке весільне плаття, яке купила на секонді

Фото Reddit FakeBeccaJean

Круте перевтілення

Фото Reddit downtowncollective