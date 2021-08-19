Один момент: здесь очень пригодится умение шить. Если это не проблема для вас – вот 15 идей, которые подскажут вам, что делать со старыми футболками, джинсами, платьями и тп. Эти люди прекрасно проявили свою фантазию.

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Хоп – и это уже юбка

Фото Reddit turtleneeeck

Красиво придумала!

Фото Reddit peace-leaf

Было три футболки – стала одна

Фото Reddit Bydanielpearce

Платье стало значительно более интересным

Фото Reddit schishkaboob

Ух ты!

Фото Reddit MajesticMoonbeam

"Теперь у меня есть замечательное платье для вечеринки"

Фото Reddit SparrowRefashion

Рубашка из двух рубашек!

Фото Reddit safety_pin_era

Немного того, немного сего – и вот джинсы!

Фото Reddit Bydanielpearce

Было платье – стала юбочка

Фото Reddit KetoPixie

Что сделать со старой рубашкой парня. Идея!

Фото Reddit Leizygirl

Отличная идея!

Фото Reddit turtleneeeck

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Красиво получилось!

Фото Reddit linsage

Ого-ого!

Фото Reddit peace-leaf

Девушка переделала старое свадебное платье, которое купила на секонде

Фото Reddit FakeBeccaJean

Крутое перевоплощение!

Фото Reddit downtowncollective