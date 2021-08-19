Один момент: здесь очень пригодится умение шить. Если это не проблема для вас – вот 15 идей, которые подскажут вам, что делать со старыми футболками, джинсами, платьями и тп. Эти люди прекрасно проявили свою фантазию.
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Хоп – и это уже юбка
Фото Reddit turtleneeeck
Красиво придумала!
Фото Reddit peace-leaf
Было три футболки – стала одна
Фото Reddit Bydanielpearce
Платье стало значительно более интересным
Фото Reddit schishkaboob
Ух ты!
Фото Reddit MajesticMoonbeam
"Теперь у меня есть замечательное платье для вечеринки"
Фото Reddit SparrowRefashion
Рубашка из двух рубашек!
Фото Reddit safety_pin_era
Немного того, немного сего – и вот джинсы!
Фото Reddit Bydanielpearce
Было платье – стала юбочка
Фото Reddit KetoPixie
Что сделать со старой рубашкой парня. Идея!
Фото Reddit Leizygirl
Отличная идея!
Фото Reddit turtleneeeck
Красиво получилось!
Фото Reddit linsage
Ого-ого!
Фото Reddit peace-leaf
Девушка переделала старое свадебное платье, которое купила на секонде
Фото Reddit FakeBeccaJean
Крутое перевоплощение!
Фото Reddit downtowncollective