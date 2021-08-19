Один момент: здесь очень пригодится умение шить. Если это не проблема для вас – вот 15 идей, которые подскажут вам, что делать со старыми футболками, джинсами, платьями и тп. Эти люди прекрасно проявили свою фантазию.

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Хоп – и это уже юбка

Фото Reddit turtleneeeck

Красиво придумала!

Фото Reddit peace-leaf

Было три футболки – стала одна

Фото Reddit Bydanielpearce

Платье стало значительно более интересным

Фото Reddit schishkaboob

Ух ты!

Фото Reddit MajesticMoonbeam

"Теперь у меня есть замечательное платье для вечеринки"

Фото Reddit SparrowRefashion

Рубашка из двух рубашек!

Фото Reddit safety_pin_era

Немного того, немного сего – и вот джинсы!

Фото Reddit Bydanielpearce

Было платье – стала юбочка

Фото Reddit KetoPixie

Что сделать со старой рубашкой парня. Идея!

Фото Reddit Leizygirl

Отличная идея!

Фото Reddit turtleneeeck

Красиво получилось!

Фото Reddit linsage

Ого-ого!

Фото Reddit peace-leaf

Девушка переделала старое свадебное платье, которое купила на секонде

Фото Reddit FakeBeccaJean

Крутое перевоплощение!

Фото Reddit downtowncollective