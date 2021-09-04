Пользователи, которые поделились своими неудачами на День рождения, научились не унывать из-за этого, а наоборот – воспринимать с юмором. А как иначе относиться к разбитой в этот день машине или незапланированной операции, которая пришлась как раз на День рождения?

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У этого парня на почте украли деньги, которые ему на праздник прислала бабушка

Фото Reddit --TheLady0fTheLake-

"На 11 лет моему брату удаляли аппендикс"

Фото Reddit lennox98

"Я получил положительный тест на ковид прям в День рождения"

Фото Reddit melonpear

"Единственный человек, который поздравил меня с Днем рождения, подарил мне ручку"

Фото Reddit tobito3

Приветствие от фейсбука не добавляет радостных эмоций

"Гарри, 0 друзей поздравили тебя с Днем рождения"

Фото Reddit Pirate_Redbeard

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

"Я и мои друзья, которые не пришли на празднование"

Фото Reddit SparkenSirius

"Я заказал 60 пончиков, чтобы отпраздновать 20-летие в офисе, а мне сказали, что надо самоизолироваться и работать из дома"

Фото Reddit Peencub

"Мой сын на праздничном сафари"

Фото Reddit spencabt

Худшая открытка от клиники

"Хэй, тебе только исполнилось 20, поздравляем! Это время для твоей колоноскопии"

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"Лодка моего папы затонула на мой День рождения"

Фото Reddit Lpeck1

"Вчера, в мой День рождения, дама врезалась в меня"

Фото Reddit SargeantMasoff

Кто-то украл у парня камеру за 7 тысяч долларов прям из машины в его День рождения

Фото Reddit applebuddahh

"День рождения проходит просто замечательно"

Фото Reddit watskii

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"Моя мама заказала для меня телевизор. Мы только открыли его и увидели это"

Фото Reddit tobito3

Кто-то забыл праздничный торт, который должен был подарить