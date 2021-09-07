15 світлин, які показують, як важко бути свідками на весіллі: кумедні фото

Подруги нареченої та друзі нареченого – ледь не найважливіші люди на весілля, після молодих. Вони можуть задавати настрій святкуванню, робити шалені подарунки чи весь час потрапляти в кадр, навіть якщо їх там не мало бути.

Ця добірка доводить, що бути свідками на весіллі – це дуже нелегка справа. Фотографи закарбували кумедні, милі або й дуже несподівані моменти, які трапились на святі з друзями молодят

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"Моя подруга поставилась до свої обов'язків з усією серйозністю"

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"Я зомліла посеред весілля моєї кращої подруги"

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Усі пари – як на підбір!

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"Моя подружка, леді та джентльмени. Ми так пишаємось тобою!"

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Наречена та її подруга відіграють дуже дивну сцену

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"Сова, яка мала принести обручки, атакувала шафера"

Фото Reddit JakeTheSnake134

"Мій перший раз в якості шафера. На щастя, у нас були найвеселіші подружки нареченої на світі"

Фото Reddit Pyrotemplar

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Фото Reddit streetlite

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"Як еволюціонували шафери"

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Подружка нареченої привела на весілля...ламу!

Скриншот з відео Blake Tafoya