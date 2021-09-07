15 світлин, які показують, як важко бути свідками на весіллі: кумедні фото
Джерело:24 канал
Подруги нареченої та друзі нареченого – ледь не найважливіші люди на весілля, після молодих. Вони можуть задавати настрій святкуванню, робити шалені подарунки чи весь час потрапляти в кадр, навіть якщо їх там не мало бути.
Ця добірка доводить, що бути свідками на весіллі – це дуже нелегка справа. Фотографи закарбували кумедні, милі або й дуже несподівані моменти, які трапились на святі з друзями молодят
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