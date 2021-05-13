15 крутих татусів, які підкорюють своїм почуттям гумору: кумедні фото

Деякі татусі ніколи не виростають, а повсякчас намагаються розважити членів своєї родини та витягнути їх з щоденної рутини. Хто, як не тато, може найкраще пожартувати про бойфренда своєї доньки чи розповісти анекдот, за який усім за столом буде соромно?
Вони вчать нас не ставитись до життя аж занадто серйозно і знаходити кумедні моменти навіть у звичайних речах. Пропонуємо разом посміятись з найсмішніших жартів татусів, які їх рідні зняли та виклали у мережу.
Читайте також: 15 дорогих, але абсолютно безглуздих товарів, які можна знайти в онлайн-магазинах
Так тато вдягнувся на перший урок водіння зі своєю донькою. Довіра найвищого рівня
Фото imgur
"Я попросив у тата на День народження жорсткий диск на 640 Гб"
Фото imgur
Класичний батьківський жарт – спіймав мишку у мишоловку
Фото Reddit KansinattiKid
На етикетці – "засіб для видалення дітей"
"Мій батько забіг до кімнати і вилив це на мене і мою сестру. Він постояв, поспостерігав з хвилину, а потім пішов з розчарованим виглядом."
Фото Reddit Dragontoast05
Сидіння унітаза тріснуло, і "вкусило" чоловіка. Він намалював попередження для інших членів родини.
Фото Reddit banditomcclain
Актуально: Невдала ідея: чоловік випадково набив ієрогліфи, які його осоромили
Лікар сказав дівчині, що у неї дефіцит натрію в організмі. Тож тато надіслав їй поштою майже 2 кілограми солі.
Фото Reddit elliandjelly
Чоловік поставив величезну фігуру Містера Біна у ванній, щоб налякати свою доньку
Фото Reddit Dennyboy101
Тато завжди слідкує за тобою
Фото Reddit embee90
Чоловік зробив на 3D принтері зразок "стула" для свого лікаря.
Фото Reddit fuckusernames2175
"Я попросила тата принести мені випрямляч і залишити біля дверей ванної. Очевидно, він не знає. що таке випрямляч"
Фото Reddit amrbasshead17
Цікаво: Пара з Арканзасу відсвяткувала 80-річчя весілля: у чому секрет їх стосунків
"Тато сказав, що розсортував приладдя за кольорами"
Фото Reddit ILoveCodyBlackwell
Чоловік хотів, щоб на фото доньки і дружина сміялись, тому розповів жарт. Їх реакція на світлині.
Фото Reddit Tio76Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO
Чоловік просвердлив отвір у дереві, щоб сховати коробку з обручкою для дружини. Її погляд такий багатозначний!
Фото Reddit westrox11
Коли оформленням будинку до Гелловіну займається тато
Фото Reddit danz409
"Мій батько сказав, що знайшов Жабу у ванній, і я повинен дістати її"
Фото Reddit spursjosh06