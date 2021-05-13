15 крутих татусів, які підкорюють своїм почуттям гумору: кумедні фото

10:19

Деякі татусі ніколи не виростають, а повсякчас намагаються розважити членів своєї родини та витягнути їх з щоденної рутини. Хто, як не тато, може найкраще пожартувати про бойфренда своєї доньки чи розповісти анекдот, за який усім за столом буде соромно?