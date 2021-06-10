15 татуювань, які промовляють сильніше за слова: зворушливі фото

Дехто не надає особливого значення татуюванням, просто набиваючи собі красиву картинку. Для інших же тату – це не просто зображення, а ціла історія.
Герої цієї добірки назавжди закарбували у вигляді тату на тілі пам'ять про найважливіші події, найрідніших людей та просто особливі моменти їх життя. Переконайтесь, що інколи за звичайним симпатичним тату, може ховатись унікальна життєва історія – варто лише запитати власника.
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"На фото – перше побачення моїх дідуся і бабусі. Це було 54 роки тому"
Фото KornDog17
"Одна рисочка – один рік без алкогольної залежності"
Фото GoofyFoot76
"Це запис голосу моєї дочки, де вона каже: "Я люблю тебе, тату""
Фото JustAnOkUsername
"Торік не стало мого кращого друга. На згадку про те, як нам було добре разом, я зробив таке татуювання"
Фото frenchdumb
"Тату, зроблене на згадку про мого улюбленого песика у дитинстві"
Фото SelfProclaimedB1tch
Згадка про кумирів
"У старшій школі я писав ці слова на руці маркером. У лютому я нарешті познайомився зі своїм улюбленим гуртом, і соліст написав мені слова пісні, щоб я міг зробити з них татуювання".
Фото tonystec
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"Кожне дерево символізує людину, яку я люблю. Зблякле дерево – це дерево моєї мами, якої вже немає"
Фото takeaabreath
"Через роки боротьби з депресією. Так я виражаю свої думки"
Фото Kaltsa1
"Цей символ означає, що я нічого не чую лівим вухом"
Фото Memeford
"Наші з братом і сестрою татуювання"
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Пам'ять про маму
"Тату змальоване з картини, яку вона намалювала, а в правому нижньому куті – її ініціали (DK). Пляж був нашим особливим місцем"
Фото LittleMissMae304
"Я зробила татуювання на честь свого онука з аутизмом (мені 67 років)"
Там написано: "Я не буду змушувати тебе змінюватися заради всього іншого світу. Я зміню весь інший світ заради тебе"
Фото elizabubblehead
"Я відтворив татуювання свого дідуся"
Фото SleepingWillows
"Тату на честь мого кота, який виглядає і поводиться точно так само"
Фото helelo
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"Моє перше тату, яке мене просто ощасливило"
Фото Thepotatoseller