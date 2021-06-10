15 татуювань, які промовляють сильніше за слова: зворушливі фото

Дехто не надає особливого значення татуюванням, просто набиваючи собі красиву картинку. Для інших же тату – це не просто зображення, а ціла історія.

Герої цієї добірки назавжди закарбували у вигляді тату на тілі пам'ять про найважливіші події, найрідніших людей та просто особливі моменти їх життя. Переконайтесь, що інколи за звичайним симпатичним тату, може ховатись унікальна життєва історія – варто лише запитати власника.

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"На фото – перше побачення моїх дідуся і бабусі. Це було 54 роки тому"

Фото KornDog17

"Одна рисочка – один рік без алкогольної залежності"

Фото GoofyFoot76

"Це запис голосу моєї дочки, де вона каже: "Я люблю тебе, тату""

Фото JustAnOkUsername

"Торік не стало мого кращого друга. На згадку про те, як нам було добре разом, я зробив таке татуювання"

Фото frenchdumb

"Тату, зроблене на згадку про мого улюбленого песика у дитинстві"

Фото SelfProclaimedB1tch

Згадка про кумирів

"У старшій школі я писав ці слова на руці маркером. У лютому я нарешті познайомився зі своїм улюбленим гуртом, і соліст написав мені слова пісні, щоб я міг зробити з них татуювання".

Фото tonystec

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"Кожне дерево символізує людину, яку я люблю. Зблякле дерево – це дерево моєї мами, якої вже немає"

Фото takeaabreath

"Через роки боротьби з депресією. Так я виражаю свої думки"

Фото Kaltsa1

"Цей символ означає, що я нічого не чую лівим вухом"

Фото Memeford

"Наші з братом і сестрою татуювання"

Фото Enteito

Пам'ять про маму

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"Тату змальоване з картини, яку вона намалювала, а в правому нижньому куті – її ініціали (DK). Пляж був нашим особливим місцем"

Фото LittleMissMae304

"Я зробила татуювання на честь свого онука з аутизмом (мені 67 років)"

Там написано: "Я не буду змушувати тебе змінюватися заради всього іншого світу. Я зміню весь інший світ заради тебе"

Фото elizabubblehead

"Я відтворив татуювання свого дідуся"

Фото SleepingWillows

"Тату на честь мого кота, який виглядає і поводиться точно так само"

Фото helelo

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"Моє перше тату, яке мене просто ощасливило"

Фото Thepotatoseller