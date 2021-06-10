Герои этой подборки навсегда запечатлели в виде тату на теле память о важнейших событиях, родных людях и просто особых моментах их жизни. Убедитесь, что иногда за обычным симпатичным тату может скрываться уникальная жизненная история – стоит только спросить владельца.

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"На фото – первое свидание моих дедушки и бабушки. Это было 54 года назад"

Фото KornDog17

"Одна черточка – один год без алкогольной зависимости"

Фото GoofyFoot76

"Это запись голоса моей дочери, где она говорит:" Я люблю тебя, папа ""

Фото JustAnOkUsername

"В прошлом году не стало моего лучшего друга. В память о том, как нам было хорошо вместе, я сделал такую ​​татуировку"

Фото frenchdumb

"Тату, сделанное в память о моей любимой собачке в детстве"

Фото SelfProclaimedB1tch

На память о кумирах

"В старшей школе я писал эти слова в руке маркером. В феврале я наконец познакомился со своей любимой группой, и солист написал мне слова песни, чтобы я мог сделать из них татуировки".

Фото tonystec

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"Каждое дерево символизирует человека, которого я люблю. Поблеклое дерево – это дерево моей мамы, которой уже нет"

Фото takeaabreath

"Спустя годы борьбы с депрессией. Так я выражаю свои мысли"

Фото Kaltsa1

"Этот символ означает, что я ничего не слышу левым ухом"

Фото Memeford

"Наши с братом и сестрой татуировки"

Фото Enteito

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Память о маме

"Тату срисовано с картины, которую она нарисовала, а в правом нижнем углу – ее инициалы (DK). Пляж был нашим особым местом"

Фото LittleMissMae304

"Я сделала татуировку в честь своего внука с аутизмом (мне 67 лет)"

Там написано: "Я не буду заставлять тебя меняться ради всего остального мира. Я изменю весь остальной мир ради тебя"

Фото elizabubblehead

"Я воспроизвел татуировку своего дедушки"

Фото SleepingWillows

"Тату в честь моего кота, который выглядит и ведет себя точно так же"

Фото helelo

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"Моё первое тату, которое меня просто осчастливило"