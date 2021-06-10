Герои этой подборки навсегда запечатлели в виде тату на теле память о важнейших событиях, родных людях и просто особых моментах их жизни. Убедитесь, что иногда за обычным симпатичным тату может скрываться уникальная жизненная история – стоит только спросить владельца.
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"На фото – первое свидание моих дедушки и бабушки. Это было 54 года назад"
Фото KornDog17
"Одна черточка – один год без алкогольной зависимости"
Фото GoofyFoot76
"Это запись голоса моей дочери, где она говорит:" Я люблю тебя, папа ""
Фото JustAnOkUsername
"В прошлом году не стало моего лучшего друга. В память о том, как нам было хорошо вместе, я сделал такую татуировку"
Фото frenchdumb
"Тату, сделанное в память о моей любимой собачке в детстве"
Фото SelfProclaimedB1tch
На память о кумирах
"В старшей школе я писал эти слова в руке маркером. В феврале я наконец познакомился со своей любимой группой, и солист написал мне слова песни, чтобы я мог сделать из них татуировки".
Фото tonystec
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"Каждое дерево символизирует человека, которого я люблю. Поблеклое дерево – это дерево моей мамы, которой уже нет"
Фото takeaabreath
"Спустя годы борьбы с депрессией. Так я выражаю свои мысли"
Фото Kaltsa1
"Этот символ означает, что я ничего не слышу левым ухом"
Фото Memeford
"Наши с братом и сестрой татуировки"
Фото Enteito
Память о маме
"Тату срисовано с картины, которую она нарисовала, а в правом нижнем углу – ее инициалы (DK). Пляж был нашим особым местом"
Фото LittleMissMae304
"Я сделала татуировку в честь своего внука с аутизмом (мне 67 лет)"
Там написано: "Я не буду заставлять тебя меняться ради всего остального мира. Я изменю весь остальной мир ради тебя"
Фото elizabubblehead
"Я воспроизвел татуировку своего дедушки"
Фото SleepingWillows
"Тату в честь моего кота, который выглядит и ведет себя точно так же"
Фото helelo
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"Моё первое тату, которое меня просто осчастливило"
Фото Thepotatoseller