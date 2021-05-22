15 випадків, коли чоловіки виросли, але не подорослішали: кумедні фото

У дитинстві ми завжди мріяли якнайшвидше подорослішати. В старшому віці хочеться хоча б на трішки повернутися в дитинство. Багатьом чоловікам це успішно вдається!
Перед вами – добірка кумедних фото веселих татусів та дідусів, які піднімуть ваш настрій. Герої нашої добірки виросли, але не забули, як це – бути дитиною! І дозволяють собі час від часу "подуркувати".
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Тато показує, як виглядає затемнення
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"Тато думав, що залишився вдома наодинці. Я пішов перевірити, чому він так голосно сміявся"
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"Мій брат завжди хотів поплавати з черепахами"
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Татова територія
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Чоловік пускав бульбашки на вокзалі
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"Мій хлопець купив пристрій, який друкує етикетки"
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"Моєму чоловіку 32 роки. Він купив собі басейн"
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"Чоловік пішов в магазин за продуктами"
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Стрибок лева!
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"Чоловік "побудував" собі новий дім"
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"Тато нарешті отримав власну приставку"
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"Я сподівалася, що чоловік вже подорослішав"
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Прекрасна ідея!
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"Батько отримав нове ліжко"
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Серйозний бій!
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