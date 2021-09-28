Героїні нашої добірки нарешті перестали "воювати" зі своєю сивиною. Вони викинули фарбу у смітник, бо навчилися сприймати себе такими, як вони є. Безперечно, це – одне з найкращих рішень у їхньому житті.

Цікаво Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині

Красиво!

Фото reddit IsabelleCheren

Сивина теж може допомогти виглядати яскраво

Фото reddit LaDiablaSoyYo

"Це моя родзинка"

Фото reddit waitwhhet

"Я перестала фарбувати своє волосся"

Фото reddit WeNamedTheDogIndi

Як можна поєднати сріблястий з іншими кольорами

Фото reddit Grouchy_Ad_5680

"Вже 17 років не фарбую волосся"

Фото reddit ruckusrox

"Думаю, що мені личить сріблястий колір"

Фото reddit cvntyfvck

"Хтось досягає цього ефекту після фарбування, а я просто перестала це робити"

Фото reddit Tellsonlytruths4466

26 та 36 років

Фото reddit Grouchy_Ad_5680

Яскраво!

Фото reddit grombre

"Кілька місяців не фарбувала волосся через певні причини. Тепер я цього взагалі не робитиму"

Фото reddit vlei24

Цікавий колір!

Фото reddit gigikori

"Говорю усім, що варто перестати ховати себе. Ви всі прекрасні!"

Фото reddit grombre

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.

"Зафарбовувала сивину ще з 8 класу. Тепер так не роблю"

Фото reddit a.l.e.x.frost

"У моєї мами найкрасивіше волосся!"

Фото reddit littleghostpeep