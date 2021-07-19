Вони були в захваті від такого перевтілення! Хоч ніби й здається, а що тут взагалі такого? Це ж просто коротка зачіска. Та саме вона дозволила моделям по-новому поглянути на себе. Ви побачите, що коротка стрижка може прекрасно личити не лише чоловікам, але й жінкам.
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Можливо й ви надихнетеся на такі кардинальні зміни. А якщо ні – то поспостерігаєте за красунями, які спробували радикально змінити свій стиль і не пошкодували. До речі, зачіскою займалася перукарка, яка робить лише короткі стрижки! Більше робіт – у її інстаграмі (посилання під світлинами).
Так мило!
Фото інстаграм kristinakatsabina
Гарна робота!
Фото інстаграм kristinakatsabina
Дівчина стала виглядати значно доросліше
Фото інстаграм kristinakatsabina
Красиво!
Фото інстаграм kristinakatsabina
І зачіска чудова, і усмішка чарівна
Фото інстаграм kristinakatsabina
Як вам таке перевтілення?
Фото інстаграм kristinakatsabina
Так дійсно краще!
Фото інстаграм kristinakatsabina
Ого!
Фото інстаграм kristinakatsabina
Як краще: зліва чи справа?
Фото інстаграм kristinakatsabina
Їй дуже личить!
Фото інстаграм kristinakatsabina
Цікава гривка
Фото інстаграм kristinakatsabina
Вау!
Фото інстаграм kristinakatsabina
Кучері стали значно акуратнішими
Фото інстаграм kristinakatsabina
Дуже гарно!
Фото інстаграм kristinakatsabina
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Чарівна леді!
Фото інстаграм kristinakatsabina