Вони були в захваті від такого перевтілення! Хоч ніби й здається, а що тут взагалі такого? Це ж просто коротка зачіска. Та саме вона дозволила моделям по-новому поглянути на себе. Ви побачите, що коротка стрижка може прекрасно личити не лише чоловікам, але й жінкам.

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Можливо й ви надихнетеся на такі кардинальні зміни. А якщо ні – то поспостерігаєте за красунями, які спробували радикально змінити свій стиль і не пошкодували. До речі, зачіскою займалася перукарка, яка робить лише короткі стрижки! Більше робіт – у її інстаграмі (посилання під світлинами).

Так мило!

Фото інстаграм kristinakatsabina

Гарна робота!

Фото інстаграм kristinakatsabina

Дівчина стала виглядати значно доросліше

Фото інстаграм kristinakatsabina

Красиво!

Фото інстаграм kristinakatsabina

І зачіска чудова, і усмішка чарівна

Фото інстаграм kristinakatsabina

Як вам таке перевтілення?

Фото інстаграм kristinakatsabina

Так дійсно краще!

Фото інстаграм kristinakatsabina

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Ого!

Фото інстаграм kristinakatsabina

Як краще: зліва чи справа?

Фото інстаграм kristinakatsabina

Їй дуже личить!

Фото інстаграм kristinakatsabina

Цікава гривка

Фото інстаграм kristinakatsabina

Вау!

Фото інстаграм kristinakatsabina

Кучері стали значно акуратнішими

Фото інстаграм kristinakatsabina

Дуже гарно!

Фото інстаграм kristinakatsabina

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Чарівна леді!

Фото інстаграм kristinakatsabina