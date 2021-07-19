Бейсбольний матч, який ця пара ніколи не забуде, відбувався увечері 15 липня у спортивному комплексі Полар парк, штат Массачусетс. В один момент увагу глядачів притягнула трансляція на великому екрані, де хлопець зібрався робити пропозицію свої обраниці просто перед тисячами фанатів.

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Натовп глядачів із захватом та гучними підбадьорливими вигуками очікували радісної реакції дівчини, яка за традицією мала сказати "Так". Проте, очевидно, шокована дівчина була зовсім не готова до такого повороту подій.

Замість того, щоб радіти та погодитись вийти заміж за хлопця, вона почала відходити назад і злякано махати руками, показуючи: "Ні". За кілька секунд вона із жахом почала оглядатись навколо. Помітивши, що вся увага була прикута до їхньої пари, вона й зовсім розвернулась та почала тікати через трибуни геть зі стадіону.

Дівчина втекла від хлопця, коли він робив їй пропозицію на стадіоні / Колаж 24 каналу

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Для хлопця така реакція стала неприємним сюрпризом. Засмучений він також поспішив покинути поле під зажурений гул глядачів, які стали свідками невдалої пропозиції.

Хлопець зробив романтичну пропозицію на стадіоні, проте його кохана втекла / Колаж 24 каналу

Повне відео можна подивитись тут:

Уривок з вірусного відео також виклали на сторінці в інстаграмі What’s The Word?, де воно набрало понад 87 тисяч переглядів та 450 коментарів. Більшість користувачів зійшлись на думці, що ця сумна подія стане уроком і для хлопця і для всіх, хто вважає, що публічна пропозиція – це хороша ідея:

"Оу, публічно робити пропозицію в Полар парк? Дівчина все правильно зробила."

"Це просто катастрофа."

"Ніколи не робіть пропозицію у публічних місцях."

"Господи, мені самому стало незручно під час перегляду цього відео."

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