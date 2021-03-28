15 жінок, які так переборщили із солярієм, що їх тепер не впізнати: кумедні фото
Ці жінки хотіли привабливу та стійку засмагу, але не змогли вчасно зупинитися. Вони настільки змінили свій колір шкіри, що їх важко впізнати.
Джерело:Reddit
Солярій та автозасмага допоможуть отримати красивий смуглий відтінок шкіри у будь-яку пору року. Та все має бути в міру. Ми підготували для вас 15 фотографій, коли жінки явно перестаралися із такими процедурами. Результат шокує, адже вони буквально змінили свою расу.
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Солярій змінив расу дівчини
Фото Reddit
Як дівчина виглядала 2 роки тому та як зараз
Фото Reddit
Порівняйте відтінки шкіри на її руці та обличчі
Фото Reddit
Колір зовсім інший!
Фото Reddit
Важко повірити, але ця дівчина – біла ірландка (її батько справа на другому фото)
Фото Reddit
І знову цікаві контрасти
Фото Reddit
Щось пішло не так...
Фото Reddit
Оце так перевтілення!
Фото Reddit
Нічого собі!
Фото Reddit
Ого!
Фото Reddit
Цікаво, скільки років дівчина сиділа в солярії?
Фото Reddit
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Оце так зміни
Фото Reddit
Важко повірити, але це правда
Фото Reddit
Як вам такі зміни?
Фото Reddit
Дещо природніша засмага від солярію
Фото Reddit
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