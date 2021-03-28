15 женщин, которые так переборщили с солярием, что их теперь не узнать: забавные фото
Эти женщины хотели привлекательный и стойкий загар, но не смогли вовремя остановиться. Они настолько изменили свой цвет кожи, что их трудно узнать.
Источник:Reddit
Солярий и автозагар помогут получить красивый смуглый оттенок кожи в любое время года. Но все должно быть в меру. Мы подготовили для вас 15 фотографий, когда женщины явно перестарались с такими процедурами. Результат шокирует, ведь они буквально изменили свою расу.
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Солярий сменил расу девушки
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Как девушка выглядела 2 года назад и как сейчас
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Сравните оттенки кожи на ее руке и лице
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Цвет совсем другой!
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Трудно поверить, но эта девушка – белая ирландка (ее отец справа на втором фото)
Фото Reddit
И снова интересные контрасты
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Что-то пошло не так...
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Вот это перевоплощение!
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Ничего себе!
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Ого!
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Интересно, сколько лет девушка сидела в солярии?
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Вот это перемены
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Трудно поверить, но это правда
Фото Reddit
Как вам такие изменения?
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Более естественный загар от солярия
Фото Reddit
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