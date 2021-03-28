Эти женщины хотели привлекательный и стойкий загар, но не смогли вовремя остановиться. Они настолько изменили свой цвет кожи, что их трудно узнать.

Солярий и автозагар помогут получить красивый смуглый оттенок кожи в любое время года. Но все должно быть в меру. Мы подготовили для вас 15 фотографий, когда женщины явно перестарались с такими процедурами. Результат шокирует, ведь они буквально изменили свою расу.

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Солярий сменил расу девушки

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Как девушка выглядела 2 года назад и как сейчас

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Сравните оттенки кожи на ее руке и лице

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Цвет совсем другой!

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Трудно поверить, но эта девушка – белая ирландка (ее отец справа на втором фото)

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И снова интересные контрасты

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Что-то пошло не так...

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Вот это перевоплощение!

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Ничего себе!

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Ого!

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Интересно, сколько лет девушка сидела в солярии?

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Вот это перемены

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Трудно поверить, но это правда

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Как вам такие изменения?

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Более естественный загар от солярия

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