В повседневной суете мы так часто забываем проявлять любовь к своим близким. У французского художника Паскаля Кэмпиона замечательная жена и дети, а в своих атмосферных иллюстрациях он учит ценить красоту обычных моментов с семьей.

В своих выразительных и ярких иллюстрациях художнику удается показывать всю повседневную жизнь обычной семьи – каждый с легкостью узнает себя. Но всегда ли мы замечали эти моменты и искренне радовались им? Предлагаем насладиться этими прекрасными иллюстрациями и убедиться, что жизнь – это не что-то грандиозное, оно состоит из маленьких, но таких ценных мгновений.

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Паскаль черпает вдохновение из своей жизни с женой и детьми, поэтому его творчество переполнено прозаичности. Однако это не мешает каждому, кто смотрит на эти иллюстрации, улыбнуться и вспомнить свою семью.

Ничего особенного, обычные семейние будни

Теплое семейное утро

Лучше всего играть в комнате мамы с папой

Творчество художника нашло отклик в сердцах тысяч людей. На его странице в инстаграме уже более 700 тысяч подписчиков.

Какие интимные моменты

И даже узкая кровать не мешает наслаждаться

Художник еще в детстве увлекался мультфильмами и комиксами. А вот уже 20 лет, как он и сам создает невероятные иллюстрации. Паскаль никогда не беспокоился из-за того, что герои на его рисунках не имеют идеальной анатомической формы. Он считает, что художник должен сосредоточиться на истории, которую рассказывает, а не только на форме.

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Все фото: инстаграм Паскаля Кэмпиона