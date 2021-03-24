Американскому художнику достаточно увидеть трещинку на асфальте, чтобы в его воображении выстроился целый сюжет. Его герои нарисованы мелом и углем, но кажется, что они стоят прямо перед вами. Только посмотрите на этих симпатичных зверушек.

Мичиганский художник Дэвид Зинн давно известен своими интересными оптическими иллюзиями. Его полотно – это асфальт, стены домов, крышки люков, ограждения, камни и что-либо на чем можно рисовать мелом и углем. Кажется, что его милые герои выглядывают из-за угла, сидят на обочине или хотят тебя обнять.

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Он создает такие иллюстрации с 1987 года и уже известный своим уличным творчеством во всем мире. Простые сцены с приключениями нарисованных мышат, поросят, кошек, улиток и других животных покорили зрителей. На странице Дэвида в инстаграме уже более 350 тысяч подписчиков, которые увлекаются стрит-артом.

Художник обыгрывает различные трещинки, ямки и другие особенности городского ландшафта. Если кто-то видит в этом недостатки, то Дэвид включает фантазию и создает на этом месте историю.

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Дэвид Зинн рисует мелом, поэтому его творчество недолговечно: дожди быстро смывают оригинальные трехмерные рисунки. Однако пока они существуют, то заставляют каждого обратить внимание на зверюшек и улыбнуться.