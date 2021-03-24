Тривимірний стріт-арт: художник малює на асфальті персонажів, які оживають – 15 фото
Американському художнику достатньо побачити тріщинку на асфальті, щоб в його уяві вибудувався цілий сюжет. Його герої намальовані крейдою та вуглем, але здається, що вони стоять прямо перед вами. Лише погляньте на цих симпатичних звіряток.
Джерело:boredpanda
Мічиганський художник Девід Зінн давно відомий своїми вигадливими оптичними ілюзіями. Його полотно – це асфальт, стіни будинків, кришки люків, огорожі, каміння і будь-що, на чому можна малювати крейдою та вугіллям. Здається, що його милі герої визирають з-за рогу, сидять на узбіччі чи хочуть тебе обійняти.
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Він створює такі ілюстрації з 1987 року і вже відомий своєю вуличною творчістю у всьому світі. Прості сцени з пригодами намальованих мишенят, поросят, кішок, равликів та інших тварин підкорили глядачів. На сторінці Девіда в інстаграмі вже понад 350 тисяч підписників, які захоплюються стріт-артом.
Художник обігрує різноманітні тріщинки, ямки та інші особливості міського ландшафту. Якщо хтось бачить у цьому недоліки, то Девід вмикає фантазію і створює на цьому місці історію.
Девід Зінн малює крейдою, тому його творчість недовговічна: дощі швидко змивають оригінальні тривимірні малюнки. Проте поки вони існують, то змушують кожного звернути увагу на звіряток та посміхнутись.
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