Оцените это невероятное перевоплощение мамы двоих детей с Ганы, которая не имела собственного дома. Вы будете поражены!

Жасмин Терксон выдержала достаточно непростое испытание: она несколько лет жила на улице вместе с двумя детьми. Мама не сдавалась, хоть возникало много серьезных проблем. Порой не хватало денег даже на еду.

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Однако счастливый случай полностью изменил ее жизнь. Об истории Жасмин узнали волонтеры благотворительной организации De-Graft Johnson Foundation, которые помогают местному населению.

Жасмин Терксон до перевоплощения / Фото Crabbimedia

Они выделили деньги на покупку жилья и обустроили ремонт в квартире. Но на этом приятности не закончились.

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Волонтеры были удивлены, как женщина не пала духом после многих лет жизни на улице. Они организовали еще один сюрприз: заказали услуги парикмахера и стилиста, которые еще больше подчеркнули ее естественную красоту.

Оцените это невероятное перевоплощение

Красотка! / Фото Crabbimedia

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Жасмин считает, что ей очень повезло. Ведь отныне дети не будут мерзнуть на улице и наконец смогут пойти в школу. К тому же, женщине подарили телефон и помогли связаться с родственниками, которые уже несколько лет не знали, что у нее происходит.