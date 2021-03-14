Обычно пары любят друг друга, встречаются, женятся, а потом начинают жить вместе. Но здесь их ждет очень коварная вещь – совместный быт. Не все готовы привыкнуть к неожиданным привычек своих партнеров. Кто-то может не так резать хлеб, а кто-то и вообще делает что-то невероятно неадекватное.