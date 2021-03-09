В индийском городе Уттар-Прадеш развернулся невероятный "любовный пятиугольник", который действительно трудно представить. Девушка сбежала из родительского дома вместе с четырьмя парнями. Теперь она обязана выйти замуж за одного из них. Но выбирать мужа собираются через лотерею.

Таким было решение панчаята – местной администрации, которую формируют из нескольких старейшин. Они обязали девушку создать семью с одним из счастливчиков. Но самая большая проблема в том, что ни один из ребят не хочет жениться на этой даме.

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Все началось из-за неожиданного переезда девушки из родительского дома. Она убежала в компании четырех парней и поселилась у одного из компаньонов.

Родители сразу заподозрили что-то плохое: они обратились в местную полицию, которая довольно быстро нашла всех причастных к ситуации. Родные подали жалобу в местную администрацию и требовали вернуть свою дочь.

Кто-то из ребят должен женится с невестой / Фото Pixabay

Несмотря на это, местные старейшины решили по-другому. Они предложили родителям выдать дочь замуж за одного из ее избранников. Все бы решился сразу, но девушка не смогла выбрать себе мужа. Ведь считала, что каждый из них является достойным претендентом.

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Именно поэтому в местном панчаяте придумали оригинальное решение: девушка будет выбирать мужа через лотерею. Она должна написать имена ребят на разных листочках и вслепую вытащить один из них.

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Как сообщают местные журналисты, ни один из парней не хочет жениться на девушке. Что будет дальше – пока неизвестно. Ведь лотерею еще не проводили.