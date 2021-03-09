В індійському місті Уттар-Прадеш розгорнувся неймовірний "любовний п’ятикутник", який справді важко уявити. Дівчина втекла із батьківського дому разом із чотирма хлопцями. Тепер вона зобов’язана вийти заміж за когось із них. Але обиратимуть чоловіка через лотерею.

Таким було рішення панчаяту – місцевої адміністрації, яку формують кілька старійшин. Вони зобов’язали дівчину створити сім’ю з одним із щасливчиків. Та найбільша проблема в тому, що жоден із хлопців не хоче одружуватися із цією дамою.

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Все почалося через неочікуваний переїзд дівчини із батьківського дому. Вона втекла в компанії чотирьох хлопців і поселилася в одного із компаньйонів.

Батьки одразу запідозрили щось погане: вони звернулися до місцевої поліції, яка досить швидко знайшла усіх причетних до ситуації. Рідні подали скаргу в місцеву адміністрацію та вимагали повернути свою дочку.

Хтось із хлопців має одружитися із нареченою / Фото Pixabay

Попри це, місцеві старійшини вирішили по-іншому. Вони запропонували батькам видати дочку заміж за одного із її обранців. Все б вирішилося одразу, але дівчина не змогла вибрати собі чоловіка. Адже вважала, що кожен з них є достойним претендентом.

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Саме тому в місцевому панчаяті придумали оригінальне рішення: дівчина обиратиме чоловіка через лотерею. Вона має написати імена хлопців на різних листочках та наосліп витягнути один із них.

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Як повідомляють місцеві журналісти, жоден із хлопців не хоче одружуватися із дівчиною. Що буде далі – наразі невідомо. Адже лотерею ще не проводили.