Пробирає до сліз: зворушливі весільні фото наречених з матусями – добірка
Матусі виховують нас, піклуються, діляться своєю мудрістю і підтримують під час найважливіших подій у нашому житті. А коли ми виростаємо, знаходимо другу половинку та одружуємось, вони тримають нас за руку і у цей доленосний день.
Джерело:boredpanda
Мати – це найближча людина, яка зможе найкраще підтримати своїх дітей у день весілля і хвилюватиметься за церемонію чи не більше, ніж самі наречені. На добірці цих фото зафіксовані найзворушливіші миті весілля: підтримка матері, ніжні та міцні обійми, сльози щастя та щирий сміх.
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Пропонуємо передивитись ці 20 емоційних весільних фото, від яких сльози навертаються на очі.
Мати завжди підтримає
Фото artisanxphotography
Батьки завжди щиро радіють за нас
Фото samueldocker
Емоції просто через край!
Фото Joy Marie Photographers
Батькам і не віриться, що їх діти вже стали такими дорослими
Фото Natalie Franke Photography
Один із найпрекрасніших моментів
Фото dejijohnson
Міцні батьківські обійми
Фото amatya
Фото Ryan Flynn Photography
Мама заспокоїть та витре сльози
Фото ashdavenport
На весілля не варто забувати й про найрідніших людей
Фото Jeremy Beasley
Не стримуйте свої справжні емоції
Тільки тоді фото виходять щирими
Фото Fotowerks Custom Photography
Весілля це радісна і водночас сумна подія
Адже час йти з батьківського дому
Фото harrymichaelphotography
Прощальний поцілунок з найріднішою
Фото mikistudios
Мати така щаслива бачити свою доньку прекрасною нареченою
Фото davidscholesphotography
З якою гордістю мати дивиться на свою доньку-наречену!
Фото Justin Beck Photography
Фотограф зловив зворушливий доторк
Фото Nancy Ray Photography
Мама допоможе з усім – навіть з довгим шлейфом весільної сукні
Фото hbaphotography
Колись малеча буде на місці своєї матері
Фото mikistudios
Найвеселіший весільний ранок разом з матусею!
Фото richhowman
Мати передає свої доньці усю любов
Фото philsalisbury
Для цього фото не потрібно слів
Фото harrymichaelphotography
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