Мамы воспитывают нас, заботятся, делятся своей мудростью и поддерживают во время важных событий в нашей жизни. А когда мы вырастаем, находим вторую половинку и женимся, они держат нас за руку и в этот судьбоносный день.

Мамам – это близкий человек, который сможет лучше всех поддержать своих детей в день свадьбы и волноваться за церемонию едва ли не больше, чем сами жених с невестой. На подборке этих фото зафиксированы самые трогательные мгновения свадьбы: поддержка матери, нежные и крепкие объятия, слезы счастья и искренний смех.

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Предлагаем просмотреть на эти 20 эмоциональных свадебных фото, от которых слезы наворачиваются на глаза.

Мама всегда поддержит

Фото artisanxphotography

Родители всегда искренне радуются за нас

Фото samueldocker

Эмоции просто через край!

Фото Joy Marie Photographers

Родителям и не верится, что их дети уже стали такими взрослыми

Фото Natalie Franke Photography

Один из самых прекрасных моментов

Фото dejijohnson

Крепкие родительские объятия

Фото amatya

Фото Ryan Flynn Photography

Мама успокоит и вытрет слезы

Фото ashdavenport

На свадьбе не стоит забывать и о родных людях

Фото Jeremy Beasley

Не сдерживайте свои настоящие эмоции

Только тогда фотографии получаются искренними

Фото Fotowerks Custom Photography

Свадьба это радостное и одновременно грустное событие

Ведь пришло время идти из родительского дома

Фото harrymichaelphotography

Прощальный поцелуй с самой родной

Фото mikistudios

Мама так счастлива видеть свою дочь прекрасной невестой

Фото davidscholesphotography

С какой гордостью мама смотрит на свою дочь-невесту!

Фото Justin Beck Photography

Фотограф поймал трогательное прикосновение

Фото Nancy Ray Photography

Мама поможет со всем – даже с длинным шлейфом свадебного платья

Фото hbaphotography

Когда-то малышка будет на месте своей матери

Фото mikistudios

Веселое свадебное утро вместе с мамой!

Фото richhowman

Мама передает своей дочери всю любовь

Фото philsalisbury

Для этого фото не нужно слов

Фото harrymichaelphotography