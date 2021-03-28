15 жінок, які так переборщили із солярієм, що їх тепер не впізнати: кумедні фото

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Джерело:

Reddit

Ці жінки хотіли привабливу та стійку засмагу, але не змогли вчасно зупинитися. Вони настільки змінили свій колір шкіри, що їх важко впізнати.

Солярій та автозасмага допоможуть отримати красивий смуглий відтінок шкіри у будь-яку пору року. Та все має бути в міру. Ми підготували для вас 15 фотографій, коли жінки явно перестаралися із такими процедурами. Результат шокує, адже вони буквально змінили свою расу.

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Солярій змінив расу дівчини

Фото Reddit

Як дівчина виглядала 2 роки тому та як зараз

Фото Reddit

Порівняйте відтінки шкіри на її руці та обличчі

Фото Reddit

Колір зовсім інший!

Фото Reddit

Важко повірити, але ця дівчина – біла ірландка (її батько справа на другому фото)

Фото Reddit

І знову цікаві контрасти

Фото Reddit

Щось пішло не так...

Фото Reddit

Оце так перевтілення!

Фото Reddit

Нічого собі!

Фото Reddit

Ого!

Фото Reddit

Цікаво, скільки років дівчина сиділа в солярії?

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Оце так зміни

Фото Reddit

Важко повірити, але це правда

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Як вам такі зміни?

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Дещо природніша засмага від солярію

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