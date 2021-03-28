15 жінок, які так переборщили із солярієм, що їх тепер не впізнати: кумедні фото

Джерело:Reddit
Ці жінки хотіли привабливу та стійку засмагу, але не змогли вчасно зупинитися. Вони настільки змінили свій колір шкіри, що їх важко впізнати.
Солярій та автозасмага допоможуть отримати красивий смуглий відтінок шкіри у будь-яку пору року. Та все має бути в міру. Ми підготували для вас 15 фотографій, коли жінки явно перестаралися із такими процедурами. Результат шокує, адже вони буквально змінили свою расу.
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