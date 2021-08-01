Деякі з кадрів з цієї добірки – результат вражаючого збігу обставин, інші ж – креативності наречених чи їх друзів і родичів. У будь-якому разі, вони викликаються посмішку, подив та точно піднімають настрій.

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Несподівано на весілля завітав жирафа

Фото stephnormanphoto

У нареченої-програмістки зовсім не було подруг, тож замість них були друзі

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Всім би таких гостей на весілля

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Коли в готелі, де проводять весілля, відбувається також фетиш-вечірка

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Котик знайшов, де поспати

Фото фейсбук Wagner Breciane

Рекомендуємо 15 досконалих фото, які порадують будь-якого перфекціоніста

Найповажніша гостя

Наречені без особливої надії запросили Єлизавету II на своє весілля. Яким було здивування, коли вона все ж завітала!

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"На весіллі моєї мами обручки ніс кенгуру"

Фото Reddit Supersonic5

Джейсон Момоа майже зіпсував весільні фотографії

Фото Reddit FenrirIII

Для песика це весілля занадто нудне

Фото goodroad

Копія відомої картини

"Мої батьки знову зійшлися після того, як розлучились 25 років тому. Вони переїхали в Техас і купили ферму. Сьогодні вони знову одружуються. Це їх весільний портрет"

Фото Reddit zephyrnug

Брат нареченої пообіцяв привести ламу на весілля – і він свого слова дотримав

Фото Reddit DJ117Xx

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Робота – понад усе

Репортерка саме одружувалась, коли почався землетрус в Сичуані. Вона негайно побігла працювати.

Фото Reddit Xanthon

Весілля дуже виснажує

Фото Reddit darkprinceofanal

Цікаво Вагітні жінки поділилися кумедними моментами зі свого життя: цікаві фото

Наречені проїхались на коні, який одягнутий в єдинорога

Фото Imgur

Ми запрошені на весілля в зумі. Вдягнулись відповідно

Фото Reddit Zeehammer

"На весіллі у стилі середньовіччя мій дідусь виглядав так"

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Наречені вирішили помінятись нарядами

Фото Reddit frecklesandgegs