Як нежитлове приміщення стало домом для молодого юнака і як виглядає його цікаве житло, розповідаємо далі.

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Як хлопець перетворив гараж у першу затишну квартиру

18-річний житель британського Шеффілда Льюїс Таттерсолл похизувався дивовижною трансформацією гаража у свою першу повноцінну квартиру. Хлопець самостійно виконав майже усі роботи, від реконструкції даху до внутрішнього оздоблення. Про це він розповів на своїй сторінці у тікток.

На опублікованому відео, що зібрало понад 4 млн переглядів, можна побачити, що гараж перетворився на стильне та сучасне житло з кухнею, двоспальним ліжком і мармуровою ванною.

Льюїс зазначив, що всі роботи виконані відповідно до будівельних норм і пройшли відповідне узгодження. Тепер хлопець готовий на платній основі брати замовлення на виконання аналогічних проєктів. Нещодавно він завершив дворічне стажування й може працювати самостійно.

Як хлопець перебудовував гараж: дивіться відео

Процес реконструкції британець демонстрував своїм підписникам із серпня. Спершу він зняв старий дах гаража та встановив нову аркову конструкцію, а потім заклав нижню частину воріт цеглою, залишивши місце для вікна.

Звісно, далеко не всю роботу хлопець виконував самостійно. Йому довелось найняти електрика та сантехніка для проведення комунікацій, утеплення підлоги й заливки стяжки.

Далі Льюїс проводив низку оздоблювальних робіт: зведення стін, облаштування кухні та санвузла, укладання дощок на підлогу. Він сам встановлював кронштейни на вікна, закріпивши їх будівельною піною.

Для декору в інтер'єрі юнак використовував кімнатні рослини та рамки для фотографій. У фіналі вийшло дуже стильно та сучасно.

Хлопець зізнався, що з придбанням будівельних матеріалів йому допомогли батьки. Натомість він бере на себе оплату оренди та комунальних послуг – електрики та води.

У коментарях під відео користувачі мережі вражені результатом. Дехто навіть попросив майстра на всі руки виконати аналогічний ремонт у себе вдома або в гаражі.