Як виглядає їхній дім на воді після трансформації та ремонту і чому пара обрала човен для життя, розповідаємо далі.

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Як пара перетворила човен на житло мрії

Подружня пара з Великої Британії розповіла про те, як вони купили старий човен у поганому стані у фейсбук і перетворили його на "шикарний" невеликий будинок на воді. Своє нове житло вони показали в ролику, опублікованому в тікток.

Ненсі та Дейл купили вузькофюзеляжний човен 1970-х років три роки тому і вирішили, що хочуть зробити з нього незвичайний будинок. Подружжя розповідає про пройдений шлях у відеороликах, які вони публікують у своїх соціальних мережах. Свій будинок на воді вони вирішили назвати The Pig Boat.

В одному з відео Ненсі поділилася, що їм довелося купити човен, жодного разу не глянувши на нього, оскільки тоді його не дозволили оглянути через пандемію COVID-19. Однак жінка зазначила, що це було "кохання з першого погляду".

Після купівлі судна Ненсі й Дейл повністю позбавили його від усіх старих речей і жили в ньому, коли там були тільки туалет, похідна плита і багаття. Поки вони ремонтували човен, їм довелося спати на надувному матраці просто на підлозі. Подружжя мало приймати душ у розважальних центрах у селах, повз які вони пропливали дорогою додому.

Як пара змінила човен: дивіться відео

Ненсі та Дейл пофарбували човен і вирушили з Бата, де вони купили його, назад до Лондона. За словами Ненсі, ніхто з них ніколи раніше не керував судном, але вони переглянули кілька відеороликів на YouTube, щоб розібратися в ситуації. Через місяць вони все ж дісталися Лондона, пройшовши через низку випробувань, наприклад застрягши в багнюці.

З того часу човен змінився і тепер має "шикарний" вигляд. На фотографіях і відео, опублікованих на акаунті пари в інстаграм, видно, яким він є зараз.

Як човен виглядає зараз: дивіться відео

Усередині з'явилося велике двоспальне ліжко і симпатична кухня з зеленим холодильником, раковиною і плитою. Стіни прикрашає безліч чарівних рослин, а на даху є навіть невелика піч для піци.

Це рішення змінило моє життя. Хоча я відчуваю себе благословенною, але це не завжди було легко,

– зазначила Ненсі.

Користувачі в тікток залишили безліч коментарів, у яких здебільшого хвалили подружжя за сміливий їхній крок.

"Це приголомшливо! Абсолютна мрія!", "Це моя мрія – жити на вузькоколійці", "Ось на що було б схоже моє життя без дітей", – писали підписники.