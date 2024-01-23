Своєю історією Теніс Роуз поділилася у соціальних мережах. Вона також порівняла, який вигляд мав будинок до ремонту, передає 24 Канал.

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Рік хвилювань, сліз і стресу

Теніс розповіла, що разом з хлопцем придбала бунгало з мансардою, яке побудували у 1960 році. Будівля мала старий ремонт, тому парі необхідно було докласти чимало зусиль, аби отримати будинок мрії.

Під час ремонту у будинку замінили підлогу, здерли старі шпалери й навіть знесли кілька стін, аби було більше простору. Також розкішного вигляду додали двостулкові двері.

Наша подорож до нового. Рік, сповнений хвилювань, сліз і стресу, але я знову б пройшла цей шлях для дому нашої мрії,

– написала дівчина у мережі.

Як пара змінила старе бунгало: дивіться відео

Теніс обрала мінімалістичний дизайн. Вона надала перевагу нейтральним меблям на кухні, а стіни пофарбувала у білий колір. Також світлі стіни й у вітальні. Підлогу у бунгало зробили дерев'яною і Теніс вважає, що це була найкраща ідея.

В інтер'єр Теніс додала чорних декоративних деталей, а також меблів з букле, які надали сучасному ремонту домашнього затишку.