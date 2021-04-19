Незвичайне захоплення: 20 дивних колекцій людей, які вас здивують – фото

Хто в дитинстві не збирав наклейки, статуетки чи мушлі з моря? Проте мало хто мав колекцію старих фотокамер, гумових качечок чи штанів для йоги. У матеріалі ще більше дивних речей, якими захоплюються люди всього світу.

На boredpanda вирішили зробити добірку незвичайних колекцій, які люди мають у себе вдома. Ми відібрали для вас найкраще – можливо, щось із цього надихне й вас на власну колекцію?

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Деякі з цих колекцій не найбільші, проте найдивніші – точно. Чому люди збирають саме ці речі залишається загадкою.

1. Ціла колекція штанів для йоги

2. Хтось збирає бляшанки від консервованих томатів

3. Так багато гаманців означають, що у людини багато грошей?

4. Просто чайники різних форм та розмірів

5. З усіма цими гумовими качечками досить важко приймати ванну

6. Колекція іграшок, які зазвичай трапляються у дитячому меню у ресторанах швидкого харчування

7. Усі ці книги, картки, чашки та інше стосуються однієї теми – Титаніку

8. Маленька частина з понад 2 тисяч наклейок

9. "Моя колекція магнітів з подорожей. Я купую один в будь-якому новому місці"

10. Понад 900 вінтажних і сучасних відеоігор

11. Величезна колекція популярних іграшок фірми Funko

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12. "Прісноводні перлини. Це лише невелика частина того, що я маю. У мене є ще близько 20. Всі різнокольорові."

13. Коли він встигає їх носити?

14. А це – колекція морських камінців

15. Для любителів вінтажних речей

16. Колекція старовинних фонографів – пристроїв для запису звуку

17. Кому спаде на думку збирати обгортки від цукерок?

18. Хтось справжній фанат єдинорогів

19. Він лише починає збирати фігурки Пеннівайза, але все ще попереду

20. У всіх нас було багато дисків з фільмами. Але ж не у такій кількості!

Усі фото: boredpanda