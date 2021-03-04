Коли природа взяла своє: 20 дивовижних фото закинутих місць з усього світу

Джерело:boredpanda
Людина може вважати себе королем світу: зводити величезні будинки і навіть міста, прокладати дороги й мости, видобувати для себе енергію за рахунок екології. Проте на цих фото природа перемагає цивілізацію і показує, наскільки крихітними створіннями є люди.
Пропонуємо переглянути цю добірку дивовижних фото, щоб переконатись – людина далеко не завжди може змагатись з природою. Варто лише на кілька років полишити місце, щоб дерева, трава чи навіть пісок почали відвойовувати своє законне місце.
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Природа може дуже старанно приховувати сліди людської діяльності. Древнє місто майя Тікаль вдалось віднайти і частково реставрувати. А скільки ще подібних міст приховані під шарами ґрунту та рослин? Проте не потрібно далеко ходити. І у наш час вистачає прикладів, коли цілі будинки чи залізничні колії опиняються у владі природи.
Фото glory.of.disrepair
Фото liesje-73
Фото tobi_urbex
Здається, ця арка досить міцна, якщо витримує таке величезне дерево
Фото boredpanda
Машина майже повністю оповита плющем.
Фото boredpanda
Фото MacNCheese22
Фото Mirna Pavlovic
Фото daito
Фото flickr.com
Воно затонуло біля берегів Соломонових островів у квітні 2000 року
Фото sv_manjana
Фото DrFetusRN
Фото Darksider2
Фото pineapple_blue
Фото sacrecoeur1206
Фото clickybyro2757
Фото MikeLeRoi
Фото ameades
Фото journeywithlight
Фото waschmack