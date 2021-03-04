Коли природа взяла своє: 20 дивовижних фото закинутих місць з усього світу

Людина може вважати себе королем світу: зводити величезні будинки і навіть міста, прокладати дороги й мости, видобувати для себе енергію за рахунок екології. Проте на цих фото природа перемагає цивілізацію і показує, наскільки крихітними створіннями є люди.

Пропонуємо переглянути цю добірку дивовижних фото, щоб переконатись – людина далеко не завжди може змагатись з природою. Варто лише на кілька років полишити місце, щоб дерева, трава чи навіть пісок почали відвойовувати своє законне місце.

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Природа може дуже старанно приховувати сліди людської діяльності. Древнє місто майя Тікаль вдалось віднайти і частково реставрувати. А скільки ще подібних міст приховані під шарами ґрунту та рослин? Проте не потрібно далеко ходити. І у наш час вистачає прикладів, коли цілі будинки чи залізничні колії опиняються у владі природи.

Ця стара теплиця виглядає справді чарівно

Фото glory.of.disrepair

Ця теплиця теж давно закинута, і для величезної агави тепер немає ніяких перешкод

Фото liesje-73

Ця румунська синагога майже зруйнована

Фото tobi_urbex

Закинутий замок Путцар у Німеччині

Здається, ця арка досить міцна, якщо витримує таке величезне дерево

Фото boredpanda

Навряд чи цьому водію вже прийдуть штрафи за неправильне паркування

Машина майже повністю оповита плющем.

Фото boredpanda

"Перевернута вежа" на португальській віллі Кінта-да-Регалейра

Фото glory.of.disrepair

А ось це виглядає справді моторошно

Фото MacNCheese22

Тепер у цьому старому готелі зовсім інші гості

Фото Mirna Pavlovic

Це дерево буквально проковтнуло знак

Фото daito

У житловому комплексі у Тайвані дерева заполонили вулиці

Фото flickr.com

Німецьке круїзне судно MS World Discovere

Воно затонуло біля берегів Соломонових островів у квітні 2000 року

Фото sv_manjana

Ще трохи – і цей будинок зовсім не буде видно під пісками

Фото DrFetusRN

Хтось сумнівається у тому, що на цій німецькій віллі тут живуть привиди?

Фото Darksider2

Хтось тут дуже довго не прибирав

Фото pineapple_blue

Міст у Новій Зеландії, яким тепер буде дуже важко пройти

Фото sacrecoeur1206

Огорожі, що збудували люди, зовсім не перепона для цих дерев

Фото clickybyro2757

Фото MikeLeRoi

Справжня трава змогла пробитись до сонечка крізь шар штучної

Фото ameades

Ці залізничні колії виглядають так загадково, що їх можна було б знімати у фільмі "Сутінки"

Фото journeywithlight

А тут, здається, навпаки – симбіоз природи та цивілізації

Фото waschmack