Щоб змінити щось у своєму житті, необов'язково робити радикальні вчинки. Для цього варто просто змінити свій імідж – відстригти трохи більше волосся, ніж зазвичай. Дивіться далі добірку неймовірних перевтілень, на які наважились жінки.

Довге волосся виглядає дуже вишукано, але далеко не завжди підкреслює усі переваги вашої зовнішності. Ці жінки ризикнули відрізати своє довге волосся – і їм так личать нові зачіски, що, впевнені, вони не пошкодували про своє рішення.

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Литовська стилістка Довіле Осія розповіла, що клієнти з довгим волоссям не поспішають його відрізати. А коли все ж наважуються, то отримують багато компліментів і запитань на кшталт: "Як ти на це наважилась? Ти така смілива!". Тому у роботі їй часто доводить переконувати жінок у тому, що краса волосся далеко не завжди у – довжині, і його обов'язково потрібно регулярно підстригати.

Дівчинка стала виглядати ще більш милою, ніж була до відвідин перукаря

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Ця жінка стала схожою на телеведучу

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Перед нами справжня бізнесвумен

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Її волосся стало виглядати більш доглянутим та блискучим

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Стилістка вважає, що нова зачіска може по-справжньому змінити життя людини. Так сталось і з нею. Вона постригла своє довге волосся тоді, коли тільки починала кар'єру перукарки. Це стало доленосним рішенням: до неї почало звертатись набагато більше клієнтів, адже її зовнішність стала виразнішою.

Великі очі та губи у цих жінок тепер виглядають ще більш ефектно

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Нова зачіска підкреслила все найкраще у її зовнішності

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Хіба ж це не Сальма Хайєк?

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І як їм лише не шкода було відрізати таке довжелезне волосся так коротко?

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Вона виглядає як зовсім інша людина

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Тепер у її стилі з'явилось щось французьке

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Ця дівчина стала схожа на справжню фею

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Оце так трансформації!

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Ніколи не пізно змінювати імідж

Фото kratkovlasky.cz

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Здається, вона дуже задоволена своїм новим виглядом

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Нова зачіска зробила її більш вишуканою

Фото donnyandhair