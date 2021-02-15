20 випадків, які доводять: зачіска може змінити жінку до невпізнаваності – фото
Щоб змінити щось у своєму житті, необов'язково робити радикальні вчинки. Для цього варто просто змінити свій імідж – відстригти трохи більше волосся, ніж зазвичай. Дивіться далі добірку неймовірних перевтілень, на які наважились жінки.
Джерело:boredpanda
Довге волосся виглядає дуже вишукано, але далеко не завжди підкреслює усі переваги вашої зовнішності. Ці жінки ризикнули відрізати своє довге волосся – і їм так личать нові зачіски, що, впевнені, вони не пошкодували про своє рішення.
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Литовська стилістка Довіле Осія розповіла, що клієнти з довгим волоссям не поспішають його відрізати. А коли все ж наважуються, то отримують багато компліментів і запитань на кшталт: "Як ти на це наважилась? Ти така смілива!". Тому у роботі їй часто доводить переконувати жінок у тому, що краса волосся далеко не завжди у – довжині, і його обов'язково потрібно регулярно підстригати.
Дівчинка стала виглядати ще більш милою, ніж була до відвідин перукаря
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Ця жінка стала схожою на телеведучу
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Перед нами справжня бізнесвумен
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Її волосся стало виглядати більш доглянутим та блискучим
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Стилістка вважає, що нова зачіска може по-справжньому змінити життя людини. Так сталось і з нею. Вона постригла своє довге волосся тоді, коли тільки починала кар'єру перукарки. Це стало доленосним рішенням: до неї почало звертатись набагато більше клієнтів, адже її зовнішність стала виразнішою.
Великі очі та губи у цих жінок тепер виглядають ще більш ефектно
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Нова зачіска підкреслила все найкраще у її зовнішності
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Хіба ж це не Сальма Хайєк?
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І як їм лише не шкода було відрізати таке довжелезне волосся так коротко?
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Вона виглядає як зовсім інша людина
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Тепер у її стилі з'явилось щось французьке
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Ця дівчина стала схожа на справжню фею
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Оце так трансформації!
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Ніколи не пізно змінювати імідж
Фото kratkovlasky.cz
Фото shwetasha_paliwal90
Здається, вона дуже задоволена своїм новим виглядом
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Нова зачіска зробила її більш вишуканою
Фото donnyandhair
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