Чтобы изменить что-то в своей жизни, необязательно делать радикальные поступки. Для этого стоит просто изменить свой имидж – отстричь чуть больше волос, чем обычно. Смотрите дальше подборку невероятных перевоплощений, на которые решились женщины.

Длинные волосы выглядит очень изысканно, но далеко не всегда подчеркивают все достоинства вашей внешности. Эти женщины решились отрезать свои длинные волосы – и им так подходят новые прически, что уверены, они не пожалели о своем решении.

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Литовская стилистка Довиле Осия рассказала, что клиенты с длинными волосами не спешат их отрезать. А когда все же решаются, то получают много комплиментов и вопросов по типу: "Как ты на это решилась? Ты такая смелая!". Поэтому в работе ей часто доводит убеждать женщин в том, что красота волос далеко не всегда в – длине, и их обязательно нужно регулярно подстригать.

Девочка стала выглядеть еще более милой, чем была до посещения парикмахера

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Эта женщина стала похожей на телеведущую

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Перед нами настоящая бизнесвумен

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Ее волосы стали выглядеть более ухоженными и блестящими

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Стилистка считает, что новая прическа может по-настоящему изменить жизнь человека. Так случилось и с ней. Она постригла свои длинные волосы тогда, когда только начинала карьеру парикмахера. Это стало судьбоносным решением: к ней начало обращаться гораздо больше клиентов, ведь ее внешность стала более выразительной.

Большие глаза и губы у этих женщин теперь выглядят еще более эффектно

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Новая прическа подчеркнула все лучшее в ее внешности

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Разве это не Сальма Хайек?

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И как им только не жалко было отрезать такое длиннющие волосы так коротко?

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Она выглядит как совсем другой человек

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Теперь в ее стиле появилось что-то французское

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Эта девушка стала похожа на настоящую фею

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Вот так трансформации!

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Никогда не поздно менять имидж

Фото kratkovlasky.cz

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Кажется, она очень довольна своим новым видом

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Новая прическа сделала ее более изысканной

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