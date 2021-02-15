20 случаев, которые доказывают: прическа может изменить женщину до неузнаваемости – фото
Чтобы изменить что-то в своей жизни, необязательно делать радикальные поступки. Для этого стоит просто изменить свой имидж – отстричь чуть больше волос, чем обычно. Смотрите дальше подборку невероятных перевоплощений, на которые решились женщины.
Источник:boredpanda
Длинные волосы выглядит очень изысканно, но далеко не всегда подчеркивают все достоинства вашей внешности. Эти женщины решились отрезать свои длинные волосы – и им так подходят новые прически, что уверены, они не пожалели о своем решении.
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Литовская стилистка Довиле Осия рассказала, что клиенты с длинными волосами не спешат их отрезать. А когда все же решаются, то получают много комплиментов и вопросов по типу: "Как ты на это решилась? Ты такая смелая!". Поэтому в работе ей часто доводит убеждать женщин в том, что красота волос далеко не всегда в – длине, и их обязательно нужно регулярно подстригать.
Девочка стала выглядеть еще более милой, чем была до посещения парикмахера
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Эта женщина стала похожей на телеведущую
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Перед нами настоящая бизнесвумен
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Ее волосы стали выглядеть более ухоженными и блестящими
Фото elie_mrad_official
Стилистка считает, что новая прическа может по-настоящему изменить жизнь человека. Так случилось и с ней. Она постригла свои длинные волосы тогда, когда только начинала карьеру парикмахера. Это стало судьбоносным решением: к ней начало обращаться гораздо больше клиентов, ведь ее внешность стала более выразительной.
Большие глаза и губы у этих женщин теперь выглядят еще более эффектно
Фото mila_kryshchykhina
Фото serafima_matrosova
Новая прическа подчеркнула все лучшее в ее внешности
Фото chelseydhair
Разве это не Сальма Хайек?
Фото stevenpapageorgesalon
И как им только не жалко было отрезать такое длиннющие волосы так коротко?
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Фото chopitoff
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Она выглядит как совсем другой человек
Фото skareje
Теперь в ее стиле появилось что-то французское
Фото samkanehair
Эта девушка стала похожа на настоящую фею
Фото saramay_level10
Вот так трансформации!
Фото shornladies
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Никогда не поздно менять имидж
Фото kratkovlasky.cz
Фото shwetasha_paliwal90
Кажется, она очень довольна своим новым видом
Фото hairby.kirstyj
Новая прическа сделала ее более изысканной
Фото donnyandhair
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