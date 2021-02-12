60-метровое свадебное платье: интересная затея невесты, которая шокировала мир
Американка Татьяна придумала оригинальный наряд на собственный брак – 60 метровое свадебное платье. Оно было настолько большое, что добираться пришлось на огромном грузовике.
Источник: Gypsy Brides US
Женщина смогла осуществить свою самую заветную мечту детства – жениться в невероятно пышном свадебном платье. Все произошло на американском шоу Gypsy Brides US.
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С детства я мечтала одеть на свадьбу самое больше и самое крутое платье во всем мире, – рассказывает невеста Татьяна.
Невеста Татьяна / Скрин з Gypsy Brides US
Специальное платье разрабатывали вместе с портнихой. Вышло настоящее произведение искусства – здесь уместилось целых 60 метров шелковой органзы.
Все было очень красиво и хорошо, пока невеста не задумалась, как добраться на свадьбу. Ведь в таком платье далеко не дойдешь.
Как выносили платье с ателье / Скрин Gypsy Brides US
Решение приняли быстро. Получилось достаточно экстремально: женщина всю дорогу ехала на крыше огромного грузовика. Прохожие были очень удивлены такой выходкой невесты.
Вот это креативный доезд на свадьбу! / Скрин Gypsy Brides US
Как невесту снимали с грузовика / Скрин Gypsy Brides US
Кажется, этот день был одним из самых трудных в жизни Татьяны. Но женщина все равно очень счастлива.
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Это было очень трудно и больно. Но я бы повторила это еще несколько миллионов раз. Ведь каждый сантиметр платья демонстрирует мою любовь к Зуки (жених, – Life 24). Я так рада, что моя мечта наконец осуществилась, – поделилась впечатлениями Татьяна.
Жениху все очень понравилось / Скрин Gypsy Brides US
Видео, как Татьяна ехала на свадьбу, можете посмотреть ниже
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