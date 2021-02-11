Совсем скоро влюбленные будут праздновать День Валентина. Украинцев расспросили, что для них значит этот праздник, что они будут дарить своим любимым, а какие подарки хотели бы получить сами. Совпадают ли ожидания с реальностью?

В этом году Украинская исследовательская компания Gradus Research провела опрос среди украинцев и узнала их мнение относительно Дня Валентина. Для большинства опрошенных это возможность проявить свое внимание и подарить эмоции второй половинке, а не повод получить дорогой подарок самому.

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Как украинцы относятся ко Дню Валентина

Более трети украинцев прежде всего планируют провести этот праздник наедине со своими любимыми. Чуть меньше опрошенных в этот день хотят проявить внимание к своей второй половинке, сделав приятный подарок, и поделиться своими чувствами или даже признаться в любви. И только 8% украинский рассматривают День Валентина как возможность получить от партнера подарок, который они долго ждали.

Инфографика gradus

Однако всем нам хочется получать сюрпризы от наших любимых, тем более в такой особенное для всех пар праздник. Поэтому Gradus Research сделали интересное сравнение и узнали о том, что украинцы планируют дарить, и каких подарков ждут сами.

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Что хотят получить мужчины

Больше всего мужчины на День Валентина хотели бы получить более практичные подарки: разнообразные гаджеты, сертификаты на экстремальные развлечения и снаряжение для занятий спортом. Меньше мужчины ожидают романтического путешествия и домашних животных.

Женщины же выбрали немного другие подарки для своих партнеров: вкусную еду или вино, признание в любви, себя и валентинки. Интересно, что большинство женщин не думали о тех вещах, которые их любимые и ожидают: снаряжение для спорта и электронику , а также – мебель, животных и романтическое путешествие.

Инфографика gradus

Каких подарков ждут женщины

Больше всего женщины хотели бы услышать признание в любви от своих мужчин, а в качестве подарков получить цветы, романтический ужин в ресторане, вкусную еду и вино. При этом они не ожидают получить подарки, связанные с культурным досугом: билеты в театр или кино.

Мужчины планируют порадовать своих вторых половинок признаниями в любви, валентинками и украшениями. Меньше в качестве подарков для женщин они рассматривают мебель, романтическое путешествие, снаряжение для спорта и различные экстремальные развлечения.

Инфографика gradus

В исследовании принимали участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.