Зовсім скоро закохані будуть святкувати День Валентина. Українців розпитали, що для них означає це свято, що вони будуть дарувати своїм коханим, а які подарунки хотіли б отримати самі. Чи збігаються очікування з реальністю?

Цього року Українська дослідницька компанія Gradus Research провела опитування серед українців та дізналась їх думку щодо Дня Валентина. Для більшості опитуваних це можливість проявити свою увагу та подарувати емоції другій половинці, а не привід отримати дорогий подарунок самому.

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Як українці ставляться до Дня Валентина

Понад третина українців перш за все планують провести це свято разом зі своїми коханими. Трохи менше опитаних у цей день хочуть проявити увагу до своєї другої половинки, зробивши приємний подарунок, та поділитись своїми почуттями чи навіть зізнатись у коханні. І лише 8% українців розглядають День Валентин як можливість отримати від партнера подарунок, на який вони довго очікували.

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Однак усім нам хочеться отримувати сюрпризи від наших коханих, тим паче у таке особливе для усіх пар свято. Тому Gradus Research зробили цікаве порівняння та дізнались про те, що українці планують дарувати, і яких подарунків очікують самі.

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Що хочуть отримати чоловіки

Найбільше чоловіки на День Валентина хотіли б отримати більш практичні подарунки: різноманітні гаджети, сертифікати на екстремальні розваги та знаряддя для занять спортом. Найменше чоловіки очікують романтичної подорожі та хатніх тваринок.

Жінки ж обрали трохи інші подарунки для своїх партнерів: смачну їжу або вино, зізнання в коханні, себе та валентинку. Цікаво, що більшість жінок не думали про ті речі, які їх кохані й очікують: знаряддя для спорту та побутова техніка, а також – меблі, тваринок та романтичну подорож.

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Яких подарунків очікують жінки

Найбільше жінки хотіли б почути зізнання у коханні від своїх чоловіків, а у якості подарунків отримати квіти, романтичну вечерю в ресторані, смачну їжу та вино. При цьому вони не очікують отримати подарунки, пов'язані з культурним дозвіллям: квитки у театр чи кіно.

Чоловіки планують порадувати своїх других половинок зізнаннями у коханні, валентинками та прикрасами. Найменше у якості подарунків для жінок вони розглядають меблі, романтичну подорож, знаряддя для спорту та різноманітні екстремальні розваги.

Інфографіка gradus

У дослідженні брали участь 1000 респондентів у віці від 18 до 60 років.