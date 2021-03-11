Колір вирішує все: 20 фото, на яких жінки пофарбували волосся у казкові кольори
Правильно підібраний колір волосся може лише підкреслити вашу красу. Більшість надають перевагу природним кольорам. Проте дехто ризикує і вносить більше фарб у свою зовнішність, перетворюючись на яскраву красуню.
Джерело:boredpanda
Жінки викладали фото своїх яскравих перевтілень у рамках конкурсу #ONESHOT Hair Awards. Брати участь можна було у двох номінаціях: Big Shot, де фото зроблені у студії на професійну техніку, та Hot Shot – для тих, хто робить фото безпосередньо у салоні, відразу після фарбування.
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Правила цього конкурсу дуже прості: варто лише опублікувати в Інстаграмі фото своєї нової зачіски та відмітити відповідним хештегом. Пропонуємо насолодитись результатами цього конкурсу у номінації Hot Shot.
Її волосся настільки яскраве, ніби воно палає
Фото інстаграм steph.p.hair
Ще одна вогняна красуня
Фото інстаграм katkolors
Коли не вдається обрати один колір, виходить така краса
Фото інстаграм samiskinnerhair
Оце так кардинальні зміни!
Фото інстаграм ira_ficha
Фото інстаграм coloredbynikki
Здається, вона навіть помолодшала
Фото інстаграм bleachedandblown
Вона схожа на фею з казки
Фото інстаграм nat_doeshair
Яке оригінальне рішення, навіть без яскравих кольорів
Фото інстаграм shear_envytupelo
Хіба ж не русалонька?
Фото інстаграм thegoodhairwitch
З цими дівчатами лише одна асоціація – руді лисички
Фото інстаграм hairsoakedinbleach
Фото інстаграм dannyscoiffureunisex
Круелла Девіль, це ти?
Фото інстаграм hairsavyyy
Дуже красивий трояндовий колір
Фото інстаграм bleachedandblown
Дівчину навіть важко впізнати
Фото інстаграм parlour.eleven
Немов морські хвилі у волоссі
Фото інстаграм emmys_style
Дівчина стала виглядати надзвичайно ефектно
Фото інстаграм nat_doeshair
Схожа на прекрасну Снігову королеву
Фото інстаграм xelamack
Зміни до лиця у будь-якому віці
Нові кольори додають їм елегантності
Фото інстаграм blondieshair
Фото інстаграм blondieshair
Фото інстаграм hairbyac_alcorn
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