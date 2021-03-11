Правильно підібраний колір волосся може лише підкреслити вашу красу. Більшість надають перевагу природним кольорам. Проте дехто ризикує і вносить більше фарб у свою зовнішність, перетворюючись на яскраву красуню.

Жінки викладали фото своїх яскравих перевтілень у рамках конкурсу #ONESHOT Hair Awards. Брати участь можна було у двох номінаціях: Big Shot, де фото зроблені у студії на професійну техніку, та Hot Shot – для тих, хто робить фото безпосередньо у салоні, відразу після фарбування.

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Правила цього конкурсу дуже прості: варто лише опублікувати в Інстаграмі фото своєї нової зачіски та відмітити відповідним хештегом. Пропонуємо насолодитись результатами цього конкурсу у номінації Hot Shot.

Її волосся настільки яскраве, ніби воно палає

Фото інстаграм steph.p.hair

Ще одна вогняна красуня

Фото інстаграм katkolors

Коли не вдається обрати один колір, виходить така краса

Фото інстаграм samiskinnerhair

Оце так кардинальні зміни!

Фото інстаграм ira_ficha

Фото інстаграм coloredbynikki

Здається, вона навіть помолодшала

Фото інстаграм bleachedandblown

Вона схожа на фею з казки

Фото інстаграм nat_doeshair

Яке оригінальне рішення, навіть без яскравих кольорів

Фото інстаграм shear_envytupelo

Хіба ж не русалонька?

Фото інстаграм thegoodhairwitch

З цими дівчатами лише одна асоціація – руді лисички

Фото інстаграм hairsoakedinbleach

Фото інстаграм dannyscoiffureunisex

Круелла Девіль, це ти?

Фото інстаграм hairsavyyy

Дуже красивий трояндовий колір

Фото інстаграм bleachedandblown

Дівчину навіть важко впізнати

Фото інстаграм parlour.eleven

Немов морські хвилі у волоссі

Фото інстаграм emmys_style

Дівчина стала виглядати надзвичайно ефектно

Фото інстаграм nat_doeshair

Схожа на прекрасну Снігову королеву

Фото інстаграм xelamack

Зміни до лиця у будь-якому віці

Нові кольори додають їм елегантності

Фото інстаграм blondieshair

Фото інстаграм blondieshair

Фото інстаграм hairbyac_alcorn