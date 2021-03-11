Цвет решает все: 20 фото, на которых женщины покрасили волосы в сказочные цвета
Правильно подобранный цвет волос может только подчеркнуть вашу красоту. Большинство предпочитают естественные цвета. Однако некоторые рискуют и вносят больше красок в свою внешность, превращаясь в яркую красавицу.
Источник:boredpanda
Женщины выкладывали фото своих ярких перевоплощений в рамках конкурса #ONESHOT Hair Awards. Участвовать можно было в двух номинациях: Big Shot, где фото сделанные в студии на профессиональную технику, и Hot Shot – для тех, кто делает фото непосредственно в салоне, сразу после окрашивания.
К теме: Женщина начала лысеть из-за болезни: теперь на ее голове "растут" цветы
Правила этого конкурса очень просты: стоит только опубликовать в Инстаграм фото своей новой прически и отметить соответствующим хэштегом. Предлагаем насладиться результатами этого конкурса в номинации Hot Shot.
Ее волосы настолько яркие, как будто они пылают
Фото инстаграм steph.p.hair
Еще одна огненная красавица
Фото инстаграм katkolors
Если не удается выбрать один цвет, получается такая красота
Фото инстаграм samiskinnerhair
Вот это кардинальные изменения!
Фото инстаграм ira_ficha
Фото инстаграм coloredbynikki
Кажется, она даже помолодела
Фото инстаграм bleachedandblown
Она похожа на фею из сказки
Фото инстаграм nat_doeshair
Какое оригинальное решение, даже без ярких цветов
Фото инстаграм shear_envytupelo
Разве не русалочка?
Фото инстаграм thegoodhairwitch
С этими девушками только одна ассоциация – рыжие лисички
Фото инстаграм hairsoakedinbleach
Фото инстаграм dannyscoiffureunisex
Круэлла Девиль, это ты?
Фото инстаграм hairsavyyy
Очень красивый цвет красной розы
Фото инстаграм bleachedandblown
Девушку даже трудно узнать
Фото инстаграм parlour.eleven
Словно морские волны в волосах
Фото инстаграм emmys_style
Девушка стала выглядеть очень эффектно
Фото инстаграм nat_doeshair
Похожа на прекрасную Снежную королеву
Фото инстаграм xelamack
Изменения к лицу в любом возрасте
Новые цвета придают им элегантности
Фото инстаграм blondieshair
Фото инстаграм blondieshair
Фото инстаграм hairbyac_alcorn
Поделиться новостью