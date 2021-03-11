Правильно подобранный цвет волос может только подчеркнуть вашу красоту. Большинство предпочитают естественные цвета. Однако некоторые рискуют и вносят больше красок в свою внешность, превращаясь в яркую красавицу.

Женщины выкладывали фото своих ярких перевоплощений в рамках конкурса #ONESHOT Hair Awards. Участвовать можно было в двух номинациях: Big Shot, где фото сделанные в студии на профессиональную технику, и Hot Shot – для тех, кто делает фото непосредственно в салоне, сразу после окрашивания.

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Правила этого конкурса очень просты: стоит только опубликовать в Инстаграм фото своей новой прически и отметить соответствующим хэштегом. Предлагаем насладиться результатами этого конкурса в номинации Hot Shot.

Ее волосы настолько яркие, как будто они пылают

Фото инстаграм steph.p.hair

Еще одна огненная красавица

Фото инстаграм katkolors

Если не удается выбрать один цвет, получается такая красота

Фото инстаграм samiskinnerhair

Вот это кардинальные изменения!

Фото инстаграм ira_ficha

Фото инстаграм coloredbynikki

Кажется, она даже помолодела

Фото инстаграм bleachedandblown

Она похожа на фею из сказки

Фото инстаграм nat_doeshair

Какое оригинальное решение, даже без ярких цветов

Фото инстаграм shear_envytupelo

Разве не русалочка?

Фото инстаграм thegoodhairwitch

С этими девушками только одна ассоциация – рыжие лисички

Фото инстаграм hairsoakedinbleach

Фото инстаграм dannyscoiffureunisex

Круэлла Девиль, это ты?

Фото инстаграм hairsavyyy

Очень красивый цвет красной розы

Фото инстаграм bleachedandblown

Девушку даже трудно узнать

Фото инстаграм parlour.eleven

Словно морские волны в волосах

Фото инстаграм emmys_style

Девушка стала выглядеть очень эффектно

Фото инстаграм nat_doeshair

Похожа на прекрасную Снежную королеву

Фото инстаграм xelamack

Изменения к лицу в любом возрасте

Новые цвета придают им элегантности

Фото инстаграм blondieshair

Фото инстаграм blondieshair

Фото инстаграм hairbyac_alcorn