Жительница Тбилиси столкнулась с неожиданной болезнью, из-за которой у нее выпадают волосы. Она не опустила руки, а придумала оригинальное решение, как скрыть лысину.

Проблемы с волосами в Нано Микатуадзе начались еще в 3-летнем возрасте: у нее появилась залысина на затылке. Она то зарастала, то снова возникала, поэтому девочка постоянно ходила с короткой прической.

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Было очень много анализов, знахарей... В последние годы я уже настолько устала и потеряла надежду, что ходила по врачам просто так, – рассказывает девушка.

Только в 13 лет ей поставили окончательный диагноз – алопеция. Это – аутоиммунная болезнь, из-за которой организм воспринимает волосы как угрозу. Поэтому они постоянно выпадают.

Нано Микатуадзе в платке / Фото Instagram Nano Mikautadze

Один из дерматологов объяснил Нано, что волосы будут отрастать. Но есть большая вероятность, что они снова начнут выпадать. Врач предложил ей пользоваться париками и платочками, чтобы скрыть лысину.

С тех пор болезнь прогрессировала, и девушка постоянно выходила на улицу в платочках. Парики ей не подошли, ведь в них было безумно жарко.

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Так продолжалось 14 лет, пока Нано не решила доказать себе, что она сильнее болезни. Женщина "набила" на голове татуировку в виде цветов.

Как выглядит татуировка / Фото Dato Koridze Instagram Nano Mikautadze

Это позволило ей впервые за долгое время вышла на улицу без платка. Люди обращали внимание на девушку, но она больше по этому поводу не переживает.

Первый раз я вышла с татуировкой, когда мы с мамой пошли на рынок в Кутаиси. Я почувствовала, что она сильно напряглась из-за того, что на нас обращают внимание. Но сказала ей, что с этим нужно смириться, потому что на такую ​​татуировку всегда будут смотреть. Она ответила, что я права, и больше не напрягалась, когда шла рядом со мной, – говорит Нано Микатуадзе.