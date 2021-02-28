20 кумедних весільних фотографій, які ви захочете повторити

28 лютого 2021 , 10:48
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Джерело:

Bridal Guide

З такими оригінальними весільними фотосесіями ви точно запам’ятаєте це свято на все життя.

Ми зібрали 20 кумедних і надзвичайно оригінальних ідей для фотосесії на весіллі, дівич-вечорі та парубоцькій вечірці. Вони однозначно піднімуть вам настрій і надихнуть на найнесподіваніші світлини. Поїхали!

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Фото Plum Tree Studios

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Фото Igo Photography

Упс...

Фото Maria Vicencio Photography

Полетіли!

Фото Kathleen Hertel Photography

Супер-наречена!

Фото The Four-Week Bridal Body Prep Plan

Не втримався на ногах від цієї красуні

Фото Clane Gessel Photography

Весілля Спайдермена!

Фото JR Pena Potography

Ого!

Фото Oakstream Photography

Ефектно!

Фото Red Letter Days

Сильні дівчата!

Фото Smith Studios Photography

Оригінально!

Фото Monique Hessler Photography

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Головне потім його зловити

Фото Hoffer Photography

Кумедна ідея

Фото Red Letter Days

Стильненько

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